横浜Mから鹿島に加入したエウベルが、16日の福岡戦で新天地デビューを飾った。試合前日に優勝の目標を叶えるために移籍を決意したとを明かしていたエウベルは、試合前の時点で首位に立っていた鹿島の一員として初めて公式戦にベンチ入りした。そして0-1とビハインドの62分に途中出場。持ち味のドリブルを何度も仕掛け、攻撃陣に活力を与える活躍を見せた。しかしチームは84分に船橋佑の同点ゴールで追いついてなんとか引き分け。京