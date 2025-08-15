イーライ・ロスやエドガー・ライトといった“映画オタク”の監督たちに偏愛されるカルト作、1995年製作のサスペンス・スリラー『ミュート・ウィットネス』がデジタルリマスターされ、現在公開中だ。本作を手掛けたアンソニー・ウォラー監督のインタビューをご紹介する。声を出せないハンディキャップを持つ、特殊メイクアーティストのビリー。言葉が分からないモスクワでホラー映画の仕事に取り組んでいた彼女は、撮影後にうっかり