お笑い芸人・なかやまきんに君の個人事務所に勤めていた元スタッフが、会社の資金800万円をだまし取った疑いで警視庁に逮捕された。「逮捕されたのは、きんに君のマネージャーも務めていた飯尾雄一容疑者です。2024年4月に『自分が運営している洋服の通販サイトで金が必要になった。貸してほしい』と訴え、きんに君の事務所から800万円を借りました。その後、事務所は返済を迫りましたが、連絡が取れなくなったため、同年6月