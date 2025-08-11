ロシアのウクライナ侵攻から3年半が経過しようとしている。21世紀最大規模の戦争の現場ではいったい何が起きているのか。取材他のために何度も現地ウクライナに赴き、『戦場で笑う』（朝日新聞出版）を上梓し、8月20日に写真集『FPV -ウクライナ狂想曲-』（笠倉出版）を刊行予定の戦場カメラマンの横田徹氏に話を聞いた。 【画像】上半身に刺青をまとった元ヤクザの日本人義勇兵 ウクライナ戦争に見る全く新しいカタチの戦争 &#