この記事をまとめると ■直線が多いにもかかわらず高速道路では重大事故が多い ■追突事故はながら運転と車間距離不足が引き起こす ■逆走からの自己防衛策は走行車線のキープ 便利なはずの高速道路がなぜ事故多発地帯に？ 自動車を運転する人ならば高速道路のありがたみを肌で感じていることだろう。通行料金はかかるものの、信号や交差点のない高速道路は快適かつ安全な移動手段として日々多くの人に利用されている。 そん