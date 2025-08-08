広西チワン族自治区南寧市にある恐竜奥秘科学館で、常務副館長の梁芷瑜氏は「北緯21度の中国の砂浜を、かつて恐竜が歩いていた！」と興奮した様子で、来館者に自身が参加した研究チームの最新成果を紹介した。それによると、中国の恐竜足跡分布記録の最南端が北部湾沿岸まで更新された。これにより、華南地域さらには東南アジアの中・後期ジュラ紀における恐竜の多様性や古生態の研究に新たな手がかりがもたらされた。新華社