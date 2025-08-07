1919年創業の漆器専門店「山田平安堂」から、ポケモンがデザインされた「ポケモン 干支小椀」、「ポケモン 汁椀」が発売。本商品は、伝統技法「蒔絵」でポケモンを描いた、漆器のお椀です。2025年1月に発表した「ポケモン 干支小椀」の反響を受けて今回、「ポケモン 汁椀」が新たに制作されました。器にポケモンを描くのは、その道数十年の職人の手による蒔絵。粘り気があり乾きやすい漆を使い、下絵に忠実に描く作業は、高い技術