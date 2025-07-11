俳優の永井大さん（47）が2025年7月4日、自身のインスタグラムを更新し、家族旅行の様子を紹介、プールでのショットではマッチョな上半身を披露した。妻は俳優の中越典子さん（45）。「家族で楽しむ事ができた旅でした！」永井さんは、出演した舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」について、「無事に1年間終えた打ち上げで妻からリフレッシュ空間を提供して貰いました！」と報告。続けて、「土日という連休がほぼ無い1年でしたので