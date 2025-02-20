※経済指標 【米国】 ＊米住宅着工件数（1月）22:30 結果136.6万件 予想139.0万件前回151.5万件（149.9万件から修正） ＊建設許可件数（1月）22:30 結果148.3万件 予想146.0万件前回148.2万件 ※発言・ニュース ＊米２０年債入札結果 最高落札利回り4.830％（WI：4.820％） 応札倍率2.43倍（前回：2.75倍） ＊ＦＯＭＣ議事録 ・金利調整前にインフレ面でさらなる進展望む。