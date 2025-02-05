アメリカのトランプ大統領が通算2期目の政権を始動させた。政治ジャーナリストの清水克彦さんは「中国からの輸入品に高関税をかけるという公約を実行した場合、中国では不動産バブル崩壊どころか、EVや半導体バブルまで崩壊してしまうだろう」という――。左＝習近平総書記（写真＝米国連邦政府／米国大統領執務室のファイル／Wikimedia Commons）、右＝ドナルド・トランプ大統領（写真＝Daniel Torok／PD-author／Wikimedia Commo