きょうの為替市場はＦＯＭＣの結果待ちもあり、全体的に様子見の雰囲気も見られる中、ドル円は１５５円台前半に値を落としている。日銀が１２月の議事要旨を公表していたが、委員からは利上げを求める声が多数見られていた。 本日は日本時間３０日午前４時にＦＯＭＣの結果が公表され、パウエル議長の会見が午前４時半頃から始まる。今回は政策変更はないと見られており、いつも通りにパウエル議長の会見に注目が集まりそう