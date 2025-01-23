俳優の松山ケンイチ（39歳）が、1月22日にTBSの公式YouTubeチャンネルで公開された「クジャクのダンス、誰が見た？」制作発表会見で、広瀬すずから勧められたドラマを一気見したと語った。連続ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」に出演している広瀬すず、松山ケンイチ、磯村勇斗、リリー・フランキーによるトークが行われ、原作でもまだ犯人がわかっていないため、出演者同士で犯人かどうか疑っているという話題が出る。弁護