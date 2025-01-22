カルディコーヒーファームは1月22日、毎年人気の「ネコの日バッグ」に関する情報を発表した。2月22日「猫の日」に向けて販売する商品。トートバッグに、雑貨と菓子をあわせたセットとなっている。実店舗と公式オンラインストアで取り扱う。ともに、それぞれ事前抽選販売を行う。なお、実店舗とオンラインの両方を申し込むこともできる。【あわせて読みたい】カルディ、チョコが入った「トランク缶」やシマエナガ柄の「ウッドケース