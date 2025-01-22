かつてプレミアリーグ最強チームに君臨したマンチェスター・ユナイテッドだが、近年は厳しい戦いが続いている。今季途中に監督交代を断行したが、ルベン・アモリン新監督のもとでも13位と苦闘が続いている。19日のブライトン戦では三笘薫に1ゴール1アシストの活躍を許し、ホームで1-3の屈辱的敗戦を喫した。『The Athletic』によれば、アモリン監督はブライトン戦でのパフィーマンスに激怒し、ロッカールームにあった大型テレビを