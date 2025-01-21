º£µ¨¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ¡¢°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß12°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á6»î¹ç¤Ï4¾¡2Ê¬¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢³ùÅÄ¤â¿·Å·ÃÏ¤ËÅ¬±þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ï18Æü¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¡£³ùÅÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï