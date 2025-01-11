ÀèÆü¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·Á¾õ¤¬¥Ý¥ó¥¿°¦ÍÑÃæ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢²ÈÅÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1500±ß¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇã¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð ¤¢¤²¤ë¤ÈÌ´Ãæ¤Ç´éÌÌ¤Î»É½«ÉôÊ¬¤Ëóö¤êÉÕ¤¯¥Ý¥ó¥¿¡£ ¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ó¥¿¤Ë¤ÏÃÙ¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð