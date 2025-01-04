お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔（41歳）が、1月4日に放送されたバラエティ番組「民放NHK全局一斉調査！テレビ紹介されたランキング」（フジテレビ系）に出演。相方のともしげ（42歳）に“内緒にしていること”を明かした。番組の中で、「芝さん、初出し情報ありますか？」と聞かれた芝は「ともしげに内緒で断ってる（テレビの）仕事、いっぱいあります」と告白。矢田亜希子、村重杏奈から「えええ！？」と驚きの声が上がる。