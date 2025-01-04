歌手の山本彩（31歳）が1月4日、自身のX（Twitter）を更新。「お正月ってこわいね」とつづっている。山本はこの日、年末年始は家族で旅行に行っていたと報告。そして帰宅後、「数日ぶりに体重測ったら2kg増えてた」そうで、「お正月ってこわいね」とつづった。これにファンからは「お正月太りだ」「わかる」「ちゃんと体重計乗るのえらい」などの声が上がっている。