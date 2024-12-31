女優の吉岡里帆（31歳）が12月30日、自身のInstagramを更新。2024年の仕事納めを報告している。吉岡はこの日、「無事に！仕事納め 今年も走り切った！最後まで最高のチームと過ごせました 早くドラマ放送日を迎えたいです！」と報告。そして「後は好きな人達と会って、飲んで食べて話して沢山睡眠！明日は紅白で林檎様とももの“ほぼ水の泡”、TBSオールスター体育祭で御上先生チームを応援あるのみ！年越しもよろしくお願いします