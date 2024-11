11月17日、今季アストロズなどでプレーした菊池雄星投手(33)の手掛ける屋内複合野球施設「King of the Hill」オープニングセレモニーが、岩手県花巻市内で開催された。菊池が私財を投じて作った「King of the Hill」は母校・花巻東高校からほど近い場所にあり、世界最先端の機器を完備。12月から未就学児から中学生向けの野球スクールが開講される予定で、オフシーズンには菊池自身の練習拠点にもなる。完成を記念し、「King of