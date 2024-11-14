ドル円が１５５円台に上昇ただ、米ＣＰＩで１２月利下げ期待は再点灯＝ＮＹ為替概況 きょうもＮＹ為替市場はドル買いが続いた。この日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が概ね予想通りの内容となったことで、市場では１２月ＦＯＭＣでの利下げ期待が再点灯している。米ＣＰＩ発表直後は為替市場もドル売りの反応を見せ、ドル円も１５４円台半ばに一時下落。 翌日物金利スワップ（ＯＩＳ）市場では、１２月利下げの確率を前