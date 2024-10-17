11:00中国住宅都市農村建設省、記者会見（人民銀行や財務省の当局者も出席） 21:45ラガルドECB総裁、記者会見 18日0:00グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演 米週間原油在庫統計 5:00ウッズ英中銀副総裁、イベント出席 台湾TSMC決算 EU首脳会議 米主要企業決算 スナップ、ネットフリックス、ブラックストーン ※予定は変更することがあります