大久保公園周辺で『客』を待つ女性たちJR新宿駅から歌舞伎町方面へ15分ほど歩みを進めるとたどり着くのが「大久保公園」。日が暮れると公園周辺には10代や20代前半の若い女性たちが現れ、一定の距離を保ちながら並び出す。彼女たちは「立ちんぼ」と呼ばれる女性たちだ。スマホ片手にうつむく彼女たちの前には、粘着質な視線を送る男性たちがひっきりなしにやってくる。さらにその様子を収めようとする「動画配信者」らがスマホ片手