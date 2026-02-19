ラオスで日本人による児童買春が深刻な問題となっている。昨年8月、名古屋市の男性が少女のみだらな姿を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕された。今月5日には、名古屋地裁が男性に懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡している。 かものはしプロジェクトが行った調査によれば、児童買春をする外国人で最も多いのは中国人、次いで韓国人とのこと。日本人は比較的少ないものの、幅広い年代の日本人が