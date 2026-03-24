売買春の規制の在り方を議論する法務省の有識者検討会の初会合＝24日午後、法務省売買春の規制の在り方を議論する法務省の有識者検討会が24日、初会合を開いた。売る側だけに処罰規定がある売春防止法を見直し、「買う側」を対象に加えるかどうかが焦点。東京・歌舞伎町の公園周辺で、借金などの事情を抱えた女性による売春目的での客待ちが社会問題化する中、買う側への処罰を求める声が国会などで上がっていた。検討会は早稲