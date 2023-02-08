いつもニーズに寄り添ったおいしいフードを提供し続けてくれる【FamilyMart（ファミリーマート）】から、またまた出ました限定アイス♡ 本記事ではファミマで激推しの限定アイスをご紹介します。 シンプルなのにおいしすぎる♡ 見た目もかわいい「ワッフルコーン あまおう苺」 こちらの「ワッフルコーン あまおう苺」は、福岡産あまおう苺の果汁が使用されている、本格的な苺ア