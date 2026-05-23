【モデルプレス＝2026/05/23】ファミリーマートでは、東京・銀座の高級イタリアンレストラン「Ristorante Shin Harada」原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」を、6月2日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマル冷凍食品“家計を支えるベスト11”発表◆旨味広がるボロネーゼソース×もちっと麺のプレミアム冷凍パスタファミリーマートのプライベートブランド「ファミマルKITC