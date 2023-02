Twitterは月額1200円で認証済みバッジが買える「Twitter Blue」をリリースしてから、認証済みバッジを「個人が青」「企業が金」といった風に色分けするようになりました。Twitterはこの企業向けの金色の認証済みバッジを、月額1000ドル(約13万円)で販売することを計画していると報じられています。Briefing: Twitter Considers Charging Brands $1000 Per Month to Stay Verified - The Informationhttps://www.theinformation.com