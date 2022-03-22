東宝は２２日、島谷能成社長（７０）の後任として、松岡宏泰・取締役常務執行役員（５５）が昇格する人事を発表した。５月２６日付。松岡氏は、元プロテニス選手の松岡修造氏の兄。 １９９２年に米ピッツバーグ大経営大学院を修了し、９４年に映画の配給を担う東宝東和に入社。２０２１年５月から東宝の取締役常務執行役員。島谷氏は代表権のある会