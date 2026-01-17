バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ウルトラマンオメガ』より、「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」(13,200円税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月17日(土)9時30分に開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ) ※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000243736/?rt=pr オメガスラッガー MEMORIA