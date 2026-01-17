バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ウルトラマンオメガ』より、「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」(13,200円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月17日(土)9時30分に開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000243736/?rt=pr





オメガスラッガー MEMORIAL EDITION





■商品特長

テレビ東京にて土曜朝9時より放送され、1月17日(土)に最終回を迎えた『ウルトラマンオメガ』に登場する変身アイテム「オメガスラッガー」を、最終回の変身シークエンスを再現できるメモリアル仕様で商品化いたします。





本商品は、「変身アイテム DXオメガスラッガー」から外観とサウンドを大幅にアップグレードしました。





劇中で主人公・オオキダ ソラトが扱った「オメガメテオ」「レキネスメテオ」「トライガロンメテオ」「ヴァルジェネスメテオ」4種類のウルトラメテオを、特別な音声を解放できるメモリアル仕様で収録。

事前のトリガー操作によって1つのメテオから複数の音声に切り替えて楽しむことが可能です。





「オメガメテオ（メモリアル仕様）」を装填すると、最終回の変身シークエンスを再現可能です。メテオカイジュウのウルトラメテオを装填すると、必殺技のサウンドを複数発動することができます。





セリフはTVシリーズ全25話の中から選りすぐった劇中セリフを多数収録。ソラトとコウセイの絆をはじめ、キャラクターたちのドラマを鮮やかに呼び起こす名台詞の数々を体感できます。

また、作品を彩った迫力のBGMと主題歌を計5曲収録しました。





外観の彩色もアップグレード。シルバーとレッドの成形色は塗装に変更し、ブルーの塗装も色味を変更。

劇中プロップを徹底再現しました。





オメガスラッガー MEMORIAL EDITION(本体イメージ)





■商品概要

・商品名 ：オメガスラッガー MEMORIAL EDITION

( https://p-bandai.jp/item/item-1000243736/?rt=pr )

・価格 ：13,200円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：オメガスラッガー MEMORIAL EDITION…1

オメガメテオ（メモリアル仕様）…1

レキネスメテオ（メモリアル仕様）…1

トライガロンメテオ（メモリアル仕様）…1

ヴァルジェネスメテオ（メモリアル仕様）…1

メテオホルダー（メモリアル仕様）…1

・商品サイズ：オメガスラッガー本体…約29cm

ウルトラメテオ各種…約3.5cm

メテオホルダー…約4cm

・対象年齢 ：3才以上

・電池 ：単4電池×2(別売り)

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年1月17日(土)9時30分～2026年4月5日(日)23時予定

・商品お届け：2026年7月発送予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。









