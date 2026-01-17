『ウルトラマンオメガ』最終回の「変身シークエンスを完全再現！」「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」が登場！
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ウルトラマンオメガ』より、「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」(13,200円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月17日(土)9時30分に開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)
※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000243736/?rt=pr
オメガスラッガー MEMORIAL EDITION
■商品特長
テレビ東京にて土曜朝9時より放送され、1月17日(土)に最終回を迎えた『ウルトラマンオメガ』に登場する変身アイテム「オメガスラッガー」を、最終回の変身シークエンスを再現できるメモリアル仕様で商品化いたします。
本商品は、「変身アイテム DXオメガスラッガー」から外観とサウンドを大幅にアップグレードしました。
劇中で主人公・オオキダ ソラトが扱った「オメガメテオ」「レキネスメテオ」「トライガロンメテオ」「ヴァルジェネスメテオ」4種類のウルトラメテオを、特別な音声を解放できるメモリアル仕様で収録。
事前のトリガー操作によって1つのメテオから複数の音声に切り替えて楽しむことが可能です。
「オメガメテオ（メモリアル仕様）」を装填すると、最終回の変身シークエンスを再現可能です。メテオカイジュウのウルトラメテオを装填すると、必殺技のサウンドを複数発動することができます。
セリフはTVシリーズ全25話の中から選りすぐった劇中セリフを多数収録。ソラトとコウセイの絆をはじめ、キャラクターたちのドラマを鮮やかに呼び起こす名台詞の数々を体感できます。
また、作品を彩った迫力のBGMと主題歌を計5曲収録しました。
外観の彩色もアップグレード。シルバーとレッドの成形色は塗装に変更し、ブルーの塗装も色味を変更。
劇中プロップを徹底再現しました。
オメガスラッガー MEMORIAL EDITION(本体イメージ)
■商品概要
・商品名 ：オメガスラッガー MEMORIAL EDITION
( https://p-bandai.jp/item/item-1000243736/?rt=pr )
・価格 ：13,200円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：オメガスラッガー MEMORIAL EDITION…1
オメガメテオ（メモリアル仕様）…1
レキネスメテオ（メモリアル仕様）…1
トライガロンメテオ（メモリアル仕様）…1
ヴァルジェネスメテオ（メモリアル仕様）…1
メテオホルダー（メモリアル仕様）…1
・商品サイズ：オメガスラッガー本体…約29cm
ウルトラメテオ各種…約3.5cm
メテオホルダー…約4cm
・対象年齢 ：3才以上
・電池 ：単4電池×2(別売り)
・生産エリア：中国
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他
・予約期間 ：2026年1月17日(土)9時30分～2026年4月5日(日)23時予定
・商品お届け：2026年7月発送予定
・発売元 ：株式会社バンダイ
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京
※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。
