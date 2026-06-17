出版レーベルRondade主宰・佐久間磨氏による個展「extra」神田錦町1-1-6にて開催。

株式会社ウー

6月20日（土）より、出版レーベルRondade主宰・佐久間磨氏による個展「extra」を開催。本展はグラフィックデザインの視点に基づいて、その定義をより俯瞰的に捉え、グラフィックギャラリーとしての意義を再解釈し拡張する試みでもある。

会場ではギャラリー全体を用いた空間インスタレーションを展示。出版レーベルRondadeの書籍も販売。

＜Concept＞

固定化する前の何か(状態)形や思考が、紐付きながら別の状態にスライドしていく場を引き出しスライドした何かは、また別の形や別の地点に新たなガイド(思考)への跳躍を推進させる新たな関係を見いだしながら、余白や空白をどう扱い、余剰をつねに更新していく事ができるかが常に私の関心の中心にある。

＜Exhibitor＞

佐久間 磨 | Sakuma Osamu

さまざまなアートフォームを創造の初期衝動に立ち返り、既成の枠にとらわれない形と方法で具現化することを目的にRondadeを設立。アートブックや写真集を出版。空間、アートブックのディレクション、キュレーション等活動は多岐にわたる。

Produce：Woo Inc.

Key Graphic : Katsuhiro Uto

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＜Detail＞

sakuma osamu solo exhibition ”extra”

2026.6.20 (sat) - 6.28 (sun)

Open 11:00-19:00

Access 1-1-6 東京都千代田区神田錦町1-1-6 神田錦町ビル1階

Admission free

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＜Info＞

GRAPHIC GALLERY 1-1-6

Web：1-1-6.com

Mail：info@1-1-6.com

Instagram：@1_1_6_g_

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町1-1-6

神田錦町ビル1階

小川町駅｜徒歩3分

淡路町駅｜徒歩3分

新御茶ノ水駅 B7出口｜徒歩3分

JR東京駅｜徒歩5分

大手町駅 C2B出口｜徒歩5分

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神保町駅 A9出口｜徒歩7分

竹橋駅 3B番出口｜徒歩7分

秋葉原駅 電気街出口・5番出口｜徒歩15分

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株式会社ウー／WOO inc.

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町4-9-6 EDIT nihonbashi 1F（101）

Web：https://www.woo-design.net

Tel：03-6452-8613

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