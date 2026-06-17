株式会社ライフアートプランテック、大阪・北浜にて「2026年度 安全協力会」を開催。3月開設の体験型ショールーム「Life Art Lab」を舞台に、共創による新たな空間価値の創造へ

株式会社ライフアートプランテック

防煙垂壁、壁材、ルーバーなどの高品質専門工事、および独自開発の高性能建材を提供する株式会社ライフアートプランテック（本社：奈良県奈良市、代表取締役：長田健彦）は、2026年5月22日、今年3月に大阪・北浜に開設した新ショールーム「Life Art Lab（ライフアートラボ）」にて「2026年度 安全協力会」を開催いたしました。

会場とZoomを繋いだハイブリッド形式で行われた本大会には、全国から多くの施工パートナーの皆様にご参加いただきました。今期予定している関西・関東・九州での計32店舗の大規模施工を前に、全員で「事故ゼロ・災害ゼロ」への誓いを新たにしたほか、日頃から優れた施工品質に尽力いただいたパートナーへの安全表彰式を執り行いました。

【本件のポイント】

- 新拠点「Life Art Lab」から発信する安全体制： 3月に開設した北浜ショールームを会場に、全国の施工パートナーと安全意識を共有。- 優れた品質向上への安全表彰： 高い安全意識で現場に貢献した施工パートナーへ、深い感謝を込めて安全表彰式を執り行い、連携を強化。- 新安全スローガンの採択： 事前アンケートを基に「守ろう手順 築こう信頼 現場の安全 一人一人が責任者」を発表。真のパートナーシップ構築を目指す。

■ 開催の背景：厳しい環境下での安全第一と、新拠点への想い

大会の冒頭、協力会会長からは資材高騰や材料供給への影響など厳しい環境への懸念が示されるとともに、具体的な熱中症対策なども呼びかけられ、全員で改めて現場管理体制の強化を確認いたしました。

続いて、この高い安全第一の精神を体現し、優れた品質向上に尽力いただいた施工パートナーの皆様へ、深い感謝の意を込めて安全表彰を行いました。皆様の情熱と確かな技術力こそが、厳しい環境下で確固たる安全体制を築くためにこれからも不可欠であり、新時代を共に歩むパートナーとして、より一層連携を深めてまいります。



スローガン「守ろう手順 築こう信頼 現場の安全 一人一人が責任者」の発表では、「かけがえのない命が一番大切である」という原点に立ち返り、現場に入られる職人様一人ひとりが当事者としての意識を高め、施工体制をより強固にしていくことを全員で誓い合いました。

【新スローガン】

「守ろう手順 築こう信頼 現場の安全 一人一人が責任者」

新スローガンを配した安全ステッカー。安全意識を常に身近に。

■安全の先にある「空間創造」へ：新ショールーム「Life Art Lab」が果たす役割

今回の安全協力会が開催された「Life Art Lab」は、単なる製品展示のハコではなく、デベロッパー、設計士、デザイナーの皆様の感性を刺激し、未来の建築の答えを共に見つけるための「クリエイティブな体験空間（ラボ）」として構想されました。

ラボ内は、当社が誇る次世代の軽量天井材「KALuVER（カルバー）」や、圧倒的な質感を持つ軽量シート建材「ECO WALL（エコ ウォール）」など、独自の最新建材を用いてリアルサイズ施工で構築されています。訪れた方が、素材一つひとつの豊かな質感や細部までこだわり抜いた美しい収まりを、五感すべてで体感できる設計となっています。

また、ラボ内には対話やひらめきを生み出すカフェ・バーカウンターも併設。

展示をご覧いただいた後も、ゆったりとした時間の中で「空間の価値とは何か」「素材とは何か」を共に語り合い、単なるビジネスの関係を超えた、真のパートナーシップを未来へ向けて共に築いていける場を目指しています。

当社北浜ショールーム。新しい拠点として今年3月16日にオープン。

■ 今後の展望

関西・関東・九州で計32店舗の大規模施工を予定している今期も、当社は一丸となって「事故ゼロ・災害ゼロ」を徹底してまいります。皆様の施工品質と安全意識があってこそ、最高の空間を提供できるという信念のもと、建材の機能性・デザイン性の向上、 安全性の確保を追求し、新たな空間価値を社会へ発信し続けてまいります。

■ 施設基本情報

・施設名称： Life Art Lab（ライフアートラボ）

・営業時間： 9:00～17:00 【事前予約制】

・休業日： 土・日・祝

・住所： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3丁目2-12 北浜永和ビル B2F

・予約URL： https://edisone.jp/lifeartlab

・交通アクセス：

東海道新幹線「新大阪駅」より車にて約15分

地下鉄御堂筋／京阪本線「淀屋橋駅」17番出口より徒歩約3分（京阪淀屋橋ビル直結）

地下鉄堺筋線「北浜駅」2番出口より徒歩約4分

■ 企業情報

・会社名： 株式会社ライフアートプランテック

・代表者： 代表取締役 長田健彦

・本社住所： 〒631-0041 奈良県奈良市学園大和町2丁目197-1

・設立： 平成14 年12月11日

・事業内容： 商業施設・オフィス・ホテル等のインテリアの企画提案、高品質専門工事、独自建築建材の開発・製造

・ URL： https://la-p.co.jp/

※誠に勝手ながら本記事をご覧いただいての営業のお電話は謹んでお断りいたします。