ロロ・ピアーナ・ジラリア・レガッタ 2026

ロロ・ピアーナ ジャパン合同会社

ロロ・ピアーナは、セーリングの歴史と伝統に新たな一章を刻み、トップレベルの地中海セーリングにおける最重要イベントのひとつであるジラリア・レガッタ 2026の公式パートナーとして、再びタイトルスポンサーを務めます。ヨットクラブ・イタリアーノとソシエテ・ノーティーク・ドゥ・サントロペが主催し、ロロ・ピアーナが協力するこのレガッタは、6月12日から20日まで開催されています。

世界有数の権威あるレガッタをサポートすることは、セーリングにおけるタイムレスなエレガンスを提供するメゾンの地位をより強固なものにします。これは、伝統、フェアプレー、品格、そして究極のパフォーマンスというメゾンの価値観を反映する重要な瞬間です。

ロロ・ピアーナ・ジラリアは、サントロペ海岸沿いにて6月13日から16日の4日間開催される沿岸レースで幕を開けます。メインイベントは6月17日、サントロペからコルシカ島北部のジラリア岩を経由してジェノヴァまで241海里を航海するエキサイティングなオフショア・セーリングレースです。例年通り、メゾンの副会長であるピエール・ルイジ・ロロ・ピアーナがクルーとともに、マイ・ソングと名付けられたシリーズ5隻目のヨットでレースに参加します。ロロ・ピアーナ・ファミリーのセーリングへの情熱はメゾンのDNAの一部であるとともに、海から都市生活へとシームレスに移行できるエレガントで多用途なウェアを作り続けるメゾンの理念と一致しています。

大会期間中、メゾンはサントロペの港を見下ろすロロ・ピアーナ・ジラリア・ラウンジとレースヴィレッジの特設エリアにて、ボートオーナーやメゾンの友人、セーリング愛好家をもてなします。屋外テラス付きのラウンジは、ベージュ、グリーン、ブラウンを基調とした内装にロロ・ピアーナ・インテリアの家具やオリーブの木が配されており、柔らかな照明によって包み込まれるような心地よい雰囲気が演出されています。

レースヴィレッジには、ヨットクラブ・イタリアーノが提供する歴史的な銀製トロフィー、ロロ・ピアーナ・ジラリア・カップも展示されます。このトロフィーは、6月20日にイタリアのジェノヴァで開催されるレガッタの表彰式にて、長距離レース最大グループの修正時間での優勝者に贈られます。また、表彰式ではロロ・ピアーナのディフェンダー・ジャケットが、ライン・オナーズ・ヨット（実時間での優勝者）、最大グループの修正時間での優勝者、沿岸および長距離レースをあわせた優勝者に贈られます。

ジラリア・レガッタについて

1953年に初めて開催されたこのセーリングレースは、コルシカ島北部のジラリア島を経由してサントロペとジェノヴァを結びます。毎回30メートル級のヨットやマキシを含む200艇以上のボートが参加します。ヨットクラブ・イタリアーノが主催し、ソシエテ・ノーティーク・ドゥ・サントロペが後援するこのレースは、サントロペ湾での沿岸レースに続いてジラリア島付近を経由し、イタリアのジェノヴァに到着する総距離 241海里(450 km) を巡ります。今年73回目を迎えるジラリアは、世界中からアマチュア、プロを問わず数百人のクルーと艇が集まる権威あるイベントとなっています。

1953年7月11日、カンヌ―ジラリア島―サンレモの三角地帯に沿って22艇がスタートし、17艇がフィニッシュラインを通過して、第1回ジラリアの196マイルのコースを競いました。優勝したのは31時間を記録したフランスのボートでした。翌年、スタートとゴールの港が逆になり、参加数は31艇に達しましたが、代案がなかったためジラリアの岩は変更されず、ジラリアは世界のヨットのランドマークのひとつとなりました。

長い年月を経て、このオフショア・レースは次第に神話的な様相を呈してきました。航海には技術と詩情が融合し、多くの若い愛好家にとってセーリングの一種の成熟度を示すものとなっています。「私も成し得た」という達成感は、すべてのセーラーの胸に刻まれる大切な勲章となります。

1970年代には参加艇数は常に100艇を超え、時には150艇以上にもなりました。ヨットレースというニッチな分野を考えると、これは並外れた数です。1990年代まではスタートとゴール地点はイタリアとフランスで交互に行われていました。クルー全員が船上で寝泊まりし、ボートの移動に参加していた時代には、参加は半ば冒険でした。ジラリア号は、木製からグラスファイバー製への移行を目の当たりにし、ボートはますます軽量化、洗練され、航行速度も速くなりました。

参加艇数は、コース完走にかかる時間に反比例して年々増加しています。スタートラインに立った艇の現在の記録は2016年の302艇です。最短タイムはイゴール・シムチッチのヨット「エシミット・ヨーロッパ2」で、2012年に記録した14時間56分16秒です。

1998年以来、レースの形式は変わっていません。6月中旬にサントロペに集合し、素晴らしい湾岸で3日間の沿岸レースを行い、オフショアの前夜には参加者全員で常に思い出に残るビーチパーティを開催します。そして翌朝、ジラリア島を必ず通過してジェノヴァでゴールする、長い241海里に向けて出発。1952年当時と同じように、ヨットクラブ・イタリアーノの歴史あるクラブハウスで迎えられて幕を閉じます。

しかし、2023年に70周年の節目を迎えたジラリアは、再びその装いを変え、2024年にはロロ・ピアーナのような新たな権威あるタイトルスポンサーの登場により、ますますイベントらしくなっていくレガッタに新たな要素が加わりました。沿岸レースは4日間に延長され、レガッタ・ヴィレッ

ジも拡大され、サントロペでの日々にさらなる友情が深まります。

組織委員会は、サントロペ湾でのレースをさらに魅力的なものにするため、新たなコースをいくつか設計しました。一方、オフショア・レースについては、サントロペ―ジラリア―ジェノヴァの自然三角地帯を周回する241海里のコースは変更されていません。

ロロ・ピアーナとセーリングの世界

伝統、卓越性へのこだわり、完璧さへの情熱、友人と分かち合う喜びの瞬間など、ロロ・ピアーナは多くの価値観を共有する スポーツでありライフスタイルであるセーリングの世界と常に強い絆で結ばれてきました。ロロ・ピアーナ・ファミリーは、ヴァルセージア近郊の湖から始まり、後にサルデーニャ島で発展したセーリングに、常に深く純粋な情熱を注いできました。ピエール・ルイジ・ロロ・ピアーナは、現在もマイ・ソング号でレガッタに出場しており、兄のセルジオと同様に海との深いつながりを持ち、主に地中海で家族とセーリングをして過ごしています。それはスポーツというよりもライフスタイル。セーリングは、自然とのふれあいを意味すると同時に研究でもあり、ロロ・ピアーナが常に最高のパフォーマンスと革新的なファブリック・ソリューションの実験に使用してきた、屋外の特別な実験室でもあります。

ロロ・ピアーナは、権威あるセーリング・イベントのスポンサーとなり、参加してきた長い歴史があります。メゾンはチルコロ・デル・レモ・エ・デッラ・ヴェラ・イタリアの協力のもと、2004 年から 2008 年までナポリ・カプリ島で開催されたセッティマーナ・デイ・トレ・ゴルフィのパートナーを務め、その後、2009 年から 2021 年まではヨットクラブ・コスタスメラルダと協力して、ポルト・チェルヴォで開催されたロロ・ピアーナ・スーパーヨット・レガッタと、2012 年から 2018 年までは YCCS の協力のもとヴァージン・ゴルダ BVI で開催されたロロ・ピアーナ・カリビアン・スーパーヨット・レガッタ & ランデヴーをサポートしました。2023 年からは、ロロ・ピアーナはナポリとソレントで開催されるトレ・ゴルフィ・セーリングウィークのスポンサーであり、2024 年からは、サントロペからコルシカ島北部のジラリア島を経由してジェノヴァまで開催されるロロ・ピアーナ・ジラリア・レガッタのタイトルスポンサーを務めています。

セーリングへの情熱はロロ・ピアーナのDNAの一部であり、海上でのエフォートレスで洗練されたライフスタイルへのメゾンの献身的な姿勢を示しています。その結果、海から都市生活へとシームレスに移行できる、タイムレスでエレガントな多用途なウェアが誕生しました。ロロ・ピアーナのアイコンの一部は海上で生まれ、ディフェンダー、ウィンドメイト(R)のボンバーやホワイトソールのシューズは、すべてセーリングの伝統を受け継いでいます。桟橋でのライフスタイルは、もうひとつのアイコンであるリネンのアンドレ・シャツにぴったりです。セーリングは、常に完璧なエレガンスと機能性を備えたロロ・ピアーナの卓越したエフォートレスなウェアによって引き立てられる、喜びに満ちた生き方の象徴です。