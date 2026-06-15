【レストランMONDO】SNSで話題の焼き立てパンと季節の料理を味わう夏のベーカリービュッフェ解禁

株式会社キープ・ウィルダイニング焼き立て・出来たて・香り立つ。五感で楽しむ夏のベーカリービュッフェ

相模大野駅直結のレストランMONDOのランチタイムでは、夏限定ベーカリービュッフェを2026年6月23日(火)～2026年9月9日(水)で開催。相模大野駅直結のレストランMONDOでは、夏限定の「焼きたてパンのベーカリービュッフェ」を開催いたします。

ひんやり、さわやか、焼きたて。夏だけのごちそう時間。

暑い季節に嬉しい冷製パスタをはじめ、彩り豊かな夏野菜を使った季節限定メニューが登場。焼き立てパンとともに、夏ならではの味覚をお楽しみいただけます。さらに、選べる蜂蜜で楽しむ体験型ハニートーストに、夏らしいひんやりアイスをのせて味わうアレンジもご用意。自分好みに仕上げるラグジュアリーレモネードバーとあわせて、“選ぶ・仕上げる・味わう”楽しさが広がる、夏限定の体験型ビュッフェです。出来たての美味しさ、焼き立てパンの香り、ライブ感あふれる料理の数々。季節の恵みを五感で味わう、MONDOならではのサマーランチビュッフェをお届けします。

焼き立て高加水フォカッチャのモルタデッラとアボカドのサンド

ふわふわ、もっちり大人気の焼き立てフォカッチャに、イタリア産モルタデッラとアボカド、フレッシュな野菜をたっぷり挟んだ夏限定サンド。水分量を極限まで高めた大人気高加水フォカッチャに、みずみずしい野菜とモルタデッラの旨みが重なり合う、夏らしくジューシーな味わいです。

ラグジュアリーレモネードバー

爽やかな香りが広がる上質なレモネードをベースに、シロップやフルーツ、ハーブなどを自由に組み合わせて楽しめる体験型ドリンクバー。お好みの甘さや香りを選びながら、自分だけのオリジナルレモネードをお作りいただけます。暑い夏にぴったりの、MONDOならではの“ラグジュアリーな涼体験”です。

白身魚とジンジャートマトの冷製パスタ

暑い季節に嬉しい「白身魚とジンジャートマトの冷製パスタ」が登場。やわらかな白身魚の旨みと、爽やかなトマトの酸味、生姜の香りが調和した一皿です。ひんやりとした口当たりで、夏でもさっぱりとお楽しみいただけます。そのほかにも、彩り豊かな夏野菜を使った季節限定メニューをご用意。旬の食材ならではの瑞々しさと味わいを、焼きたてパンとともにお楽しみください。

「至福の温度差」熱々トースト、ひんやりアイス。

香ばしく焼き上げた、熱々のハニートーストに、冷たいバニラアイス。

仕上げには、イタリア産のオレンジ蜂蜜や百花など、さまざまな蜂蜜をお客様ご自身で選んでかけてお楽しみいただけます。蜂蜜ごとに異なる香りや甘み、余韻。普段なかなか味わうことのない蜂蜜との出会いも楽しめる、MONDOならではの体験型デザートです。温かいパンと冷たいアイスが溶け合う、夏限定のご褒美ハニートーストをぜひご体感ください。

夏限定デザート

レモンの爽やかな香りが広がるレモンパウンドや、夏らしい甘みを楽しめるマンゴーゼリー、華やかな杏仁フラワーゼリーなど、涼やかな夏限定デザートが登場。さらに、パンナコッタにはお好みのソースやトッピングを合わせ、自分だけの味わいに仕上げる体験もお楽しみいただけます。軽やかな甘さと夏らしい香りを楽しむ、MONDOならではのデザートコーナーです。

焼き立てパンの香り、目の前で仕上げるライブ感、そして夏限定の体験型メニュー。

さらに、こがさかベイク厳選の和紅茶ティーサービスもご用意し、夏のランチタイムをより豊かに彩ります。選べる蜂蜜のハニートーストや、オリジナルレモネードを楽しむラグジュアリーレモネードバーなど、この夏だけの“美味しい体験”が詰まったMONDOのサマーベーカリービュッフェ。暑い夏でも思わず足を運びたくなる、涼やかで上質なひとときをお届けします。

【期間】

2026年6月23日(火)～2026年9月9日(水)

【時間】

10:45～15:15

※2時間制 最終入店14:15

【料金】

平日：会員3,597円(税込) 一般3,927円(税込)

土日祝：会員3,980円(税込) 一般4,309円(税込)

お子様価格(4～10歳)1,496円(税込)

※会員価格は「キープウィルクラブアプリ」お持ちの方が対象になる価格です

ダウンロードはこちらから

https://www.keepwillclub.com/