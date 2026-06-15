【ホテルオークラ京都 岡崎別邸】浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展×ホテルオークラ京都 岡崎別邸『コラボレーションメニュー』を期間限定で販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント写真左から：「国芳猫菓子」「鮎で描く国芳の鯨」

ホテルオークラ京都 岡崎別邸（所在地：京都府京都市左京区、総支配人：鎌田 剛志）では、ホテルから徒歩圏内の京都市京セラ美術館で2026年7月18日（土）から開催される展覧会「浮世絵スーパークリエイター歌川国芳展」とのコラボレーションメニューを7月18日（土）から8月31日（月）の期間限定で提供いたします。

江戸時代後期を代表する浮世絵師・歌川国芳は、武者絵をはじめ、斬新な構図や大胆な発想、猫を題材にした愛らしい作品などで知られています。本企画では、国芳ならではの“大胆な構図”や“ユーモア”を、現代的なフランス料理の技法と京都の季節食材を通して表現いたします。

ディナーコース『国芳の海』では、総料理長 池田 進一が、国芳作品に登場する“鯨”から着想を得て、京都の夏を代表する鮎を用いた魚料理「鮎で描く国芳の鯨」をご用意。躍動感ある盛り付けと繊細な味わいで、国芳作品の世界観を一皿に映し出します。

また、コースのデザートとして、シェフパティシエ 宮地 航一朗が、猫をこよなく愛した国芳にちなみ、猫をモチーフにした特別デザート「国芳猫菓子」を考案しました。ユーモラスで愛らしい表情が、食後のひとときに遊び心を添えます。

さらに、ラウンジにおいても、同デザートを数量限定で提供いたします。会場となる「京都市京セラ美術館」は当ホテルと同じ岡崎エリアに位置しており、展覧会の鑑賞後にも気軽にお立ち寄りいただけます。作品の余韻に浸りながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

またディナーコース『国芳の海』に加え、展覧会の鑑賞チケットが付いた宿泊プランを販売します。京都・岡崎の文化芸術エリアで、芸術鑑賞と美食、滞在をあわせてご提案いたします。

ホテルオークラ京都 岡崎別邸では、地域文化とのつながりを大切にし、食を通じた新たな芸術体験を提供してまいります。

■ディナーコース限定の魚料理「鮎で描く国芳の鯨」

国芳作品に登場する“鯨”の大胆な姿から着想を得た一品。京都の夏を代表する鮎を使用し、躍動感あふれる一皿に仕立てました。香ばしく焼き上げた鮎の背びれには、「宮本武蔵と巨鯨」に登場する宮本武蔵を模したエディブルフラワーをあしらい、彩りを添えます。

「宮本武蔵と巨鯨」弘化4年(1847)頃 個人蔵「鮎で描く国芳の鯨」

総料理長 池田 進一コメント

歌川国芳の作品には、見る人を驚かせる大胆な発想と躍動感があります。今回のコラボレーションでは、国芳が描く力強いクジラの世界観を料理で表現したいと考えました。

作品に込められた迫力や遊び心を、味覚と視覚の両面から感じていただければ幸いです。芸術鑑賞の余韻とともに、京都ならではの季節の美味しさをお楽しみください。

総料理長 池田 進一

■コース特別デザート「国芳猫菓子」

猫を愛でた国芳の世界観を表現した特別デザート。今回展示される「猫の当字 ふぐ」にインスピレーションを得た愛らしい猫の姿や仕草を繊細に表現し、ふぐを添えた遊び心あふれる一品に仕上げました。

「猫の当字 ふぐ」天保末(1841-43)頃 個人蔵「国芳猫菓子」

シェフパティシエ 宮地 航一朗コメント

歌川国芳は猫をこよなく愛したことで知られ、多くの作品に愛嬌あふれる猫たちを描いています。今回のデザートでは、その愛らしさと遊び心を大切にしながら、「思わず笑みがこぼれる一皿」を目指しました。表情や仕草の細部にまでこだわり、見て楽しみ、味わって楽しみ、写真にも残したくなるような作品に仕上げました。

展覧会を鑑賞された方はもちろん、ラウンジでお召し上がりいただくお客様にも、国芳が愛した猫の世界を身近に感じていただければ嬉しく思います。

シェフパティシエ 宮地 航一朗『コラボレーションメニュー』提供概要

【提供期間】2026年7月18日（土）～8月31日（月）

【ご予約・お問い合わせ】TEL. 075-771-5766（ヌーヴェル・エポック／ラウンジ共通）

■ディナーコース『国芳の海』

【提供時間】17:30～21:30 ※最終入店20:00

【提供場所】ホテルオークラ京都 岡崎別邸 「ヌーヴェル・エポック」（1階）

【内容】魚料理「鮎で描く国芳の鯨」と特別デザート「国芳猫菓子」を含む全9品

【料金】24,000円（消費税・サービス料込）

■ランチコース2種

【提供時間】12:00～15:00 ※最終入店14:00

【提供場所】ホテルオークラ京都 岡崎別邸 「ヌーヴェル・エポック」（1階）

【内容】特別デザート「国芳猫菓子」を含む全7品・全8品

【料金】7品 10,000円 / 8品 12,000円（消費税・サービス料込）

※「ヌーヴェル・エポック」のドレスコードは公式サイトよりご確認ください。

https://okazakibettei.hotelokurakyoto.com/restaurants/

■特別デザート「国芳猫菓子」（単品・数量限定）

【提供時間】11:00～21:00 ※最終入店20:30

【提供場所】ホテルオークラ京都 岡崎別邸 ラウンジ（1階）

【料金】2,800円（消費税・サービス料込）

『【歌川国芳展】コラボレーションディナー付き宿泊プラン』概要

【予約期間】2026年6月15日（月）～8月31日（月）

【宿泊期間】2026年7月18日（土）～8月31日（月）

【料金】スーペリアツインルーム 167,000円～（1室2名様／消費税・サービス料込、宿泊税別）

【ご予約・お問い合わせ】

TEL. 075-771-5777（予約センター／9:00～18:00）

オンライン予約：https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-7c66-7a5e-969a-04a490a8d632&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11738033(https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-7c66-7a5e-969a-04a490a8d632&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11738033)

「浮世絵スーパークリエイター 歌川国芳展」について

【開催期間】2026年7月18日（土）～9月23日（水・祝）※月曜日休館（祝日を除く）

【開館時間】10:00～18:00（最終入場17:30）

【開催場所】京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階

【展覧会公式サイト】https://www.ktv.jp/event/kuniyoshi/

ホテルオークラ京都 岡崎別邸について

ホテルオークラ京都 岡崎別邸は、「余白と静けさの中で、今に息づく京の美意識に触れる」をコンセプトに掲げ、京都・岡崎の文化と自然に抱かれた全60室のホテルです。



銀閣寺や南禅寺、平安神宮、京都国立近代美術館などが点在する岡崎は、受け継がれてきた美意識が今もなお日常に息づく、京都を代表する文化芸術エリアです。



館内には、京都の伝統工芸を継承する後継者によるプロジェクトユニット「GO ON」をはじめ、伝統の技と現代の感性が融合した工芸作品を随所に配し、京の美意識を感じられる設えとしています。



親鸞聖人草庵跡と伝わる真宗大谷派岡崎別院（東本願寺岡崎別院）に隣接する当ホテルでは、ロビーやダイニングから庭園の景色を、客室からは東山の豊かな自然を望むことができます。四季折々に移ろう風景と静寂に包まれた空間が、心安らぐひとときを演出します。



余白を大切にした静かな空間、美食、そしてお客様一人ひとりに寄り添うおもてなし。ホテルオークラ京都 岡崎別邸は、京都ならではの豊かな時間と心に残る滞在をご提供いたします。



所在地 ： 京都市左京区岡崎天王町26-6

階数 ： 地上4階

客室数 ： 60室

レストラン ： フランス料理、ラウンジ

その他の施設 ： フィットネス

アクセス ： 京都駅よりタクシーで約25分、京都市営地下鉄東西線「蹴上」駅 徒歩14分、京都市営バス「岡崎神社前」停留所 徒歩1分

公式サイト：https://okazakibettei.hotelokurakyoto.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kyotookazakibettei_hotelokura/