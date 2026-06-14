累計会員数4,500万人突破！女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」祝14周年！～14周年キャンペーン開催＆『イケメン王宮』シリーズのクラファン開催決定！～

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、以下「サイバード」）の、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」が、スマートフォン向けアプリとしてサービスを提供してから2026年6月14日（日）で14周年を迎えました。14＜ジューシー＞をテーマに、「イケメンシリーズ」13タイトルが参加する＜ジューシー＞な彼らをお楽しみいただける企画を実施します。

また、『Dreamoire（ドリモワ）』にて、『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』と『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』のクラウドファンディングを2026年6月17日（水）より開始します。

■「イケメンシリーズ」14周年を記念した企画の実施が決定！

「イケメンシリーズ」を愛してくださっている皆さまに向けて、14＜ジューシー＞をテーマにした様々な企画を実施します。13タイトルが参加した企画となっておりますので、ぜひお楽しみください。

１.【本日限定】対象4タイトルにログインするとフルーツ彼ぬいアバターアイテムプレゼント！

本日6月14日（日）中に対象4タイトルにログインすると、イケメンシリーズ14周年記念特典として「フルーツ彼ぬいアバターアイテム」をプレゼントします。

対象4タイトル：イケメンヴァンパイア/イケメン王子/イケメンヴィラン/イケメン戦国 -永縁-

キャンペーン期間：2026年6月14日（日）23:59まで

２.カウントダウン＆オリジナルハイチュウプレゼントキャンペーン実施中！

イケメンシリーズ公式Xにて6月8日（月）から本日まで＜ジューシー＞な彼らとカウントダウンを行いました。

また、イケメンシリーズ公式X（https://x.com/CYikemen）をフォローし、カウントダウンのポストをRPでオリジナルハイチュウが50名様に当たるキャンペーンを開催していますので、ぜひご参加ください。

キャンペーン期間：2026年6月21日（日）23:59まで

３.公式LINEにて「ジューシー」と送るとオリジナルスマホ壁紙プレゼント！

イケメンシリーズ公式LINE（https://lin.ee/RmgdBzSI）のトーク画面にて「ジューシー」と送ると、＜ジューシー＞な彼らのオリジナル壁紙が手に入るキャンペーンを開催中です。ぜひこの機会をお見逃しなく。

キャンペーン期間：2026年6月14日（日）12:00～6月30日（火）23:59

■『Dreamoire（ドリモワ）』にて『イケメン王宮』シリーズの本編ストーリー復活に向けたクラウドファンディングの開催が決定！

運営が停止したゲームのストーリーをお楽しみいただけるWebゲームプラットフォーム『Dreamoire（ドリモワ）』にて、『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』と『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』の本編ストーリー復活に向けたクラウドファンディングを開催することが決定しました。

クラウドファンディング開催日時：2026年6月17日（水）12:00予定

『Dreamoire（ドリモワ）』公式サイト：https://dreamoire.cybird.ne.jp/

『Dreamoire（ドリモワ）』公式X：https://x.com/CY_Dreamoire

■「イケメンシリーズ」とは

「イケメンシリーズ」は、“すべての女性に、恋のはじまりのような心うきたつ毎日を“お届けする、恋愛ゲームブランドです。現在、スマートフォンアプリマーケット(App Store / Google Play)はじめ、複数のゲームプラットフォームにて配信しており、人気シリーズとなりました｡戦国時代での魅力的な武将達との恋愛や、ヨーロッパの宮殿を舞台にしたシンデレラストーリーなど、誰もが憧れるモチーフを題材にし、全タイトルで4,5 00万人以上のお客様にご好評いただいています。

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会社名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代表者：代表取締役社長兼CEO長嶋貴之

設立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。