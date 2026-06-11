【ピティナ×オタフクソース】第50回ピティナ・ピアノコンペティション記念大会にて、Otafukuグループより対象地域にて記念品を提供

一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会

一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（所在地：東京都豊島区、専務理事：福田成康、以下「ピティナ」）は、2026年度に開催する「第50回ピティナ・ピアノコンペティション」において、オタフクソース株式会社を中核とするオタフクホールディングス株式会社（以下「Otafukuグループ」）より、物品協賛として同社製品の記念品を各地域の対象者へご提供いただく予定であることをお知らせいたします。

本取り組みは、Otafukuグループとゆかりのある広島県・栃木県・長崎県の対象地域において、本選または全国大会へ進出される皆さまへ、同社製品等の記念品を通じてエールをお届けするものです。ピティナ・ピアノコンペティションが第50回の節目を迎えるにあたり、「食」と「音楽」を通じて、地域の子どもたちをはじめ、幅広い世代の皆さまによる挑戦を応援してまいります。

■ 取り組み背景

ピティナは、国内最大規模のピアノコンクール「ピティナ・ピアノコンペティション」の開催やピアノ指導者の育成を通じ、音楽が生み出す豊かな社会づくりと若手音楽家の育成に貢献してきました。今年度は、半世紀の歴史を刻む記念すべき第50回目の大会を迎えます。

Otafukuグループは「食の未来を共創」をキーワードに、お好み焼などの食文化の普及だけでなく、環境保全や地域応援など、地域社会に根ざした持続可能な社会貢献活動（Otafuku活動）を推進されています。

ピティナとOtafukuグループは、これまでもピティナ特級を応援するキャンペーンを実施しており、このたび第50回記念大会にあわせ、地域の参加者を応援する新たな連携を進める運びとなりました。 Otafukuグループの主要拠点や工場、ゆかりのある地（広島・栃木・長崎）で開催されるコンペティション会場において、未来のピアニストたちに向けて同社製品を記念品として贈呈し、エールを送ります。

■ 物品協賛の概要

Otafukuグループより、対象地域のコンペティション会場において、対象となる本選または全国大会進出者の皆さまへ、同社製品を記念品としてご提供いただく予定です。実施内容の詳細については、各会場の運営状況にあわせて調整してまいります。

■ 今後の展望

【対象地域・対象者】- 広島・栃木地区対象：各地区本選から全国大会へ進出される方対象日程：広島本選 2026年8月1日（土）・2日（日）・4日（火）・5日（水）・8日（土）・9日（日）栃木本選 2026年8月8日（土）・9日（日）予定数の目安：2025年度実績 広島35組47名、栃木11名※広島はデュオ部門・グランミューズ部門Dカテゴリーでの連弾参加者を含みます。2026年度の対象人数は、参加状況により変動する見込みです。- 長崎地区対象：長崎予選から地区本選へ進出される方対象日程：長崎予選：2026年6月20日（土）・21日（日）予定数の目安：2025年度実績 60組67名※デュオ部門での連弾参加者を含みます。2026年度の対象人数は、参加状況により変動する見込みです。- 備考・会場でのお渡しを予定しております。- 記念品の一例

ピティナは、音楽に取り組む子どもたちの挑戦を支えることが、地域の未来を育む力につながると考えています。今後も、パートナー企業や地域の皆さまと連携しながら、音楽を通じて人と地域をつなぐ取り組みを進めてまいります。

【団体・企業概要】

■ 一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）について

ピアノ指導者を中心とした音楽教育のネットワーク組織です。18,000人以上の会員と全国670以上の拠点を築きながら、国内最大規模のピアノコンクールなどを拡充してきました。主催コンクールの最難関部門「特級」は国際舞台で活躍する若手ピアニストを数多く輩出し、人材育成にも貢献しています。

コーポレートページ： https://corporate.piano.or.jp/

■ オタフクソース株式会社 / オタフクホールディングス株式会社について

広島市に本社を置き、「お好みソース」をはじめとする各種調味料の製造・販売、および食文化の普及活動を行うリーディングカンパニーです。「小さな幸せを、地球の幸せに。」を掲げ、食を通じた心豊かな社会の実現と、地域社会への貢献活動を積極的に展開しています。

コーポレートページ： https://www.otafuku.co.jp/corporate/about-otafuku/