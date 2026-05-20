株式会社Leach、アジア最大級スタートアップカンファレンス「TakeOff Tokyo 2026」にてピッチ登壇＆出展

株式会社Leach

株式会社Leach（本社：東京都港区、代表取締役：冨永 拓也）は、2026年3月31日～4月1日に東京ビッグサイト南ホールで開催されたアジア最大級のスタートアップカンファレンス「TakeOff Tokyo 2026」に出展し、ピッチコンテストに登壇しました。

TakeOff Tokyoは、アジア太平洋地域を中心に世界中のスタートアップ・投資家・事業会社が一堂に会するアジア最大級のカンファレンスで、今回の東京大会には50社規模のピッチコンテスト・出展ブース・ネットワーキングセッション・基調講演が2日間にわたり開催されました。詳細は本リリース後半の「TakeOff Tokyoとは」セクションをご参照ください。

特に、AI技術を提供する企業は数多く存在する一方で、現場の業務フローに深く入り込み、日々のオペレーションを自動化する企業は限られているため、Leachの事業モデルは差別化要素として評価されました。代表の冨永は東芝研究開発センターに9年間在籍し、Google CloudやMcKinseyとの共同プロジェクトを担当した大企業の現場を知るエンジニアであり、AWS全12資格を約1ヶ月で取得した国内最短級の技術力と、特許7086873号の発明者としての研究開発実績も併せ持ちます。この技術バックグラウンドと現場理解の両輪が、ピッチにおける説得力に繋がっています。

Saturn・突合.comの製品概要

自社プロダクトの「Saturn」は月額3万円から利用できるAI見積もり・請求自動化ツールで、CORECとfreeeの受注→請求フローをスプレッドシートUIで完全自動化します。AIが品目名の表記ゆれを自動マッチングし、1日8時間かかっていた転記作業が10分に圧縮された導入事例もあります。「突合.com」は数百ページ×数百ページのPDF突合をAIが一次チェックし、人はEnterキー連打で確認するだけの業務フローを実現し、30分×1名で完了するような効率化が可能です。

このほか、業界特化型AI業務OSとして下記のソリューションを複数提供しています：

- FactoryOS：少量多品種製造業向け- FestOS：食のイベント・フェス運営向け- BuildOS：資材リース業向け- RecruitOS：転職エージェント向け- LogiOS：中小運送会社向け- WasteOS：産廃業者向け- LeachOS：経営者・営業・マーケティング向け

代表取締役の冨永 拓也は、東芝研究開発センターに9年間勤務したR&D出身のエンジニアです。主な受賞・資格は以下の通りです。

- AWS全12資格（All Certifications）を約1ヶ月で取得（国内最短級）- 特許7086873号取得- DICOMO2014 最優秀プレゼンテーション賞・優秀論文賞（大学院生時代、293件中1位）- IPSJ DPSWS2014 優秀ポスター賞- 東京大学共同開発「東芝版AI技術者教育プログラム」第2位- 日本ソフトウェア科学会 第42回大会 チュートリアル講師（2025年）

「技術が進んでも、現場の業務は変わっていない」という問題意識のもと、大企業のR&Dの現場からスタートアップに転じ、中小企業の業務自動化に貢献しています。

また、Cloudflare for Startups採択、E2B for Startups採択、東京都アクセラレーションプログラム採択、日本ソフトウェア科学会への招聘講師起用など、国内外のスタートアップ支援プログラムや学術・公的機関からも高い評価を受けています。プレスリリースでは「弁護士のように時間チャージで相談できる技術顧問は、市場にほぼ存在しない」―株式会社ミズナラとの導入事例、「年間2万件の受注チェック、三名体制から一名へ」―株式会社ナベル× Leach 突合.com 導入事例、「荷札作成工数90%削減」―株式会社リキマン×Leach生成AI顧問導入事例など、具体的な導入成果も全国紙・業界紙で紹介されています。

代表メッセージとして、冨永は「生成AIは、業務を劇的に変える。そう確信しています」と述べており、定規でモニターを見て突合する方、手作業でコピペを繰り返す方など、日本の中小企業に残るアナログな現場を生成AIで変革することを使命としています。「アジア最大級のスタートアップカンファレンスでのピッチ登壇と出展を通じて、生成AIスタートアップとしてのLeachの存在を大きく発信できたことは、今後の事業拡大・人材採用・資金調達にとって大きな契機となります」と、代表はこの度の参加を振り返っています。今後もLeachは、中小企業の人手不足とバックオフィスの非効率を生成AIで解決し、業界特化型AI業務OSの提供を通じて日本のバックオフィスのDXを推進してまいります。今後のプロダクトロードマップ、資金調達、事業提携にご期待ください。

メディア関係者の皆様へ：本プレスリリースに関する取材や、生成AI・スタートアップ・中小企業DX・バックオフィス自動化・AI転記・PDF突合・freee連携・COREC連携などのテーマに関するコメント取材は、当社お問い合わせフォーム（https://leach.co.jp）またはPR TIMES記載の連絡先よりお気軽にお問い合わせください。

スタートアップ・エコシステム・投資家関係者の皆様へ：Leachでは、シード期スタートアップにおけるAIプロダクトの磨り上げや改善に加え、業界特化型AIシステムの共同開発、技術顧問としての参画など、多様な協業スキームを歓迎しております。

事業会社の皆様へ：「突合.com」「Saturn」はいずれも無料トライアルを実施中で、導入相談は無料で受け付けています。自社の受注管理・請求業務・突合業務の自動化にご関心のあるノーコード担当者や情報システム部門の皆様は、ご相談ください。

詳細を見る :https://saturn.leach.co.jp

TakeOff Tokyoとは ── アジアのスタートアップエコシステムを東京に集約するカンファレンス

TakeOff Tokyoは、アジア太平洋地域を中心に世界中のスタートアップ、投資家、大企業の事業開発担当者が一堂に会するカンファレンスです。2026年の東京大会では、東京ビッグサイト南ホールの広大な会場を使い、ピッチコンテスト、出展ブース、ネットワーキングセッション、基調講演が2日間にわたって開催されました。

日本のスタートアップ業界では、IVS（Infinity Ventures Summit）、B Dash Camp、TechCrunch Tokyoなどが著名なカンファレンスとして知られていますが、TakeOff Tokyoは「アジア全体のスタートアップエコシステムを東京に集約する」という点で独自のポジションを築いています。

参加者は、日本国内のスタートアップ創業者、VC（ベンチャーキャピタル）、CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）、大企業のオープンイノベーション部門に加え、東南アジア、韓国、中国、インド、オーストラリアなどアジア太平洋地域から多数が参加しています。

ピッチコンテスト登壇 ── 35名超の審査員の前で生成AI事業を発信

50社が参加したピッチコンテストにて、代表の冨永拓也が予選Session #4に登壇しました。Incubate Fund、GHOVC、DG Incubation、Golden Gate Venturesなど国内外の著名VCから35名以上の投資家・パートナーが審査員を務める中、当社の生成AI事業とプロダクトビジョンを発信しました。

ピッチでは、「中小企業の書類業務をAIで自動化する」というLeachの事業ミッションと、書類突合AI「突合.com」およびAI搭載業務自動化プラットフォーム「Saturn」の実績を紹介。COREC→freee転記作業を1日8時間から10分に短縮した実績など、具体的な数値を交えてプレゼンテーションを行いました。

審査員からは、「日本の中小企業市場のペインポイントを深く理解している」「AIの技術力だけでなく、現場の業務フローに入り込んでいる点が強み」といった評価をいただいています。

出展ブース ── Saturnのライブデモを実施

AI搭載業務自動化プラットフォーム「Saturn」のライブデモを展示し、スタートアップ創業者・投資家・大企業の事業開発担当者と直接交流しました。

デモでは、CORECの受注データからfreeeの請求書を自動生成する一連のフローを実演。「テンプレートを選ぶだけで設定不要」「100件の請求書が数分で完成」というSaturnの特長を、実際の画面操作を見せながら説明しました。

来場者からは「うちの会社でも同じ作業を手でやっている」「freee連携はまさに求めていた機能」といった反応が多く、当日だけで複数の商談機会を獲得しています。

Sony Innovation Fund、MUFGをはじめとするトップクラスの投資家・企業が集まるカンファレンスで、多くの出会いと事業連携の機会を得ています。

カンファレンス参加の戦略的意義 ── 投資家接点とパートナーシップの構築

スタートアップにとって、カンファレンスへの出展とピッチ登壇は、資金調達、事業提携、採用の3つの観点で重要な機会です。

2026年のイベント参加実績

開催概要

よくある質問（FAQ）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/23_1_45fe67111585b3b0a788caf6809357de.jpg?v=202605201051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/23_2_845a31d7e8d9e467611e73a683316310.jpg?v=202605201051 ]

Q. TakeOff Tokyoの規模は？

A. アジア太平洋地域最大級のスタートアップカンファレンスのひとつです。東京ビッグサイト南ホールを会場に、数千名規模の参加者、50社以上のピッチ参加企業、35名超のVC審査員が集まります。

Q. TakeOff Tokyoで展示されたSaturnは使えますか？

A. はい、Saturnは正式リリース済みで、14日間の無料トライアルを提供しています。サービスサイト（https://saturn.leach.co.jp）からアカウントを作成できます。

株式会社Leachについて

株式会社Leachは、「月5万円から始められる生成AI顧問」を軸に、累計40社以上の企業に技術支援を提供している生成AI専業スタートアップです。自社プロダクトとして書類突合AI「突合.com」、AI搭載業務自動化プラットフォーム「Saturn」を運営。YCombinator公認ハッカソン受賞、Builders Weekend 2026 Tokyo VoiceOS賞受賞、Cloudflare for Startups採択、E2B for Startups採択、東京都アクセラレーションプログラム採択など、国内外から技術力と事業性の双方で評価を受けています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/153035/table/23_3_cc498c3752baef4819a94d07c0358b21.jpg?v=202605201051 ]