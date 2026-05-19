民泊・レンタルスペース運営者の8割以上が「スマートロック運用に課題あり」──Chatlock実態調査

チャットロック株式会社

スマートロックブランド「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区、以下Chatlock）は、民泊・宿泊施設・レンタルスペース・小規模オフィス・無人施設などを運営する事業者を対象に、スマートロック運用における実態調査を実施しました。その結果、回答者の8割以上が「現在の鍵管理運用に何らかの課題がある」と感じており、特に無人チェックイン対応と暗証番号管理の負担が上位に挙がりました。今回、調査結果の公開と合わせて、課題改善に向けた意見募集を正式に開始いたします。

■ 調査結果：無人運営現場で深刻化するスマートロック運用課題

民泊・宿泊施設・レンタルスペースなどを運営する事業者に対し、日常のスマートロック運用で感じる課題について聴取したところ、以下の結果が得られました。

無人運営・非対面管理時代で増えるスマートロック運用課題

現在、民泊・宿泊施設・レンタルスペース・無人施設などの運営現場では、以下のような鍵管理課題が発生しています。

※ Chatlock実施アンケート（民泊・宿泊施設・レンタルスペース運営者 n=200、2026年4月実施）

・ 利用者ごとの鍵管理負担

・ 暗証番号共有時の運用負担

・ 深夜帯の入退室対応

・ 非対面運営時のトラブル対応

・ 複数拠点管理時の運用負担

・ 民泊・宿泊施設での鍵受け渡し管理

・ 無人チェックイン時の対応負担

・ 遠隔での入退室管理負担

特に、無人チェックインや非対面運営環境では、施設スタッフが常駐しないケースも多く、スマートロックを活用した鍵

課題改善に向けた意見募集を開始──現場の声を機能開発へ反映

Chatlockでは今回の調査結果を受け、民泊・宿泊施設・レンタルスペース・無人施設を運営する事業者を対象に、スマートロック運用課題に関する意見募集を正式に開始します。

募集する意見の主な内容：

・ 日常的な鍵管理・暗証番号運用で困っていること

・ 無人チェックイン運営時の具体的なトラブル事例

・ 複数拠点・複数利用者の管理で不便を感じていること

・ 現在の運用で「もっとこうなってほしい」という機能要望

・ スマートロック導入後に発生した予期しない運用負担

収集した意見は、スマートロック機能改善・運用サポート向上・業界向け情報発信に活用します。意見は公式サイトのお問い合わせフォームおよび公式SNS（X・Instagram）のDMにて受け付けています。

意見募集フォーム：https://www.chatlock.co.jp/jp（お問い合わせページより）

Chatlockが提供する無人運営向けスマートロック体験

ChatlockのスマートロックはB to C住宅用途だけでなく、民泊・宿泊施設・レンタルスペース・無人施設向けにも多数の導入実績があります。特に以下の機能が施設運営者から評価されています。

・ 工事不要で既存施設にそのまま後付け導入可能──内装変更なし、原状回復も容易

・ 利用者ごとの暗証番号を個別発行・期限付き管理──物理鍵の受け渡し不要

・ スマートフォンから施錠状態・入退室履歴をリアルタイム確認

・ 遠隔施錠・解錠に対応──深夜のチェックイン対応をリモートで完結

・ 賃貸・既存施設にも低コストで導入しやすい設計

Chatlockは今後も、利用現場のリアルな声をもとにスマートロック運用改善とサービス向上を継続してまいります。

関連リンク

・ Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2R1Y7T2?th=1

・ 楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/chatlock/

・ Chatlock公式サイト：https://www.chatlock.co.jp/jp

Chatlockについて

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅・店舗・小規模オフィス・民泊・宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせた製品・サービスを展開しています。工事不要で賃貸・既存施設にも導入できる点が特長で、入退室管理・遠隔施錠確認・利用者ごとの暗証番号管理などの機能を通じ、施設運営者の「安心」と「便利」をサポートします。

会社概要

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP：https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

X（Twitter）：https://x.com/chatlock2018

TikTok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

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