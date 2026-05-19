AVILEN、和洋学園のAX・DX推進に向けたロードマップを策定、変革に向けた運用を開始

株式会社AVILEN

学校法人和洋学園（所在地：千葉県市川市、以下「和洋学園」）と、株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、2025年11月より開始した「業務効率化に向けたユースケース創出プロジェクト」にて、中長期的なDX実行ロードマップを策定したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、AIを単なるツール導入に留まらず、学園運営の「本質的な課題」を特定し、職員の思考と業務プロセスを高度化させることで、学生への提供価値を最大化する変革プログラムです。

◆「業務効率化に向けたユースケース創出プロジェクト」とは

本プロジェクトは、大学運営の基幹を支える事務局を対象に、現状の業務課題を徹底的に可視化し、AIを「思考と業務のパートナー」として実装するための変革プログラムです。

まず、現場で発生している非効率の真因を分析・構造化し、解決に向けた業務効率化施策案を複数創出することで優先順位を明確にしました。

その上で、各部署の専門業務において、AIをどのように活用すれば「業務の質」を深められるのかを具体化しました。AIに回答を任せきりにするのではなく、複雑な条件（時間割データや法改正等）を適切にインプットし、思考の高度化を支援する伴走者として活用する土壌を整えました。

◆プロジェクト概要

本プロジェクトは、現状の解像度向上から具体的な実行計画の策定まで、段階的に推進されました。

◆本プロジェクトの特徴

- 業務領域の優先順位付け全学的な効果を早期に創出すべく、事務局の主要部門を最優先スコープとして設定しました。- 業務理解（ヒアリング・アンケート）対象部門の全職員への調査を通じ、部門横断的・固有の非効率業務を洗い出し、真因を整理しました。- アイデア出し・施策化現場の声を反映しながら、実行可能かつインパクトの大きい改善施策をリストアップしました。- 施策評価・優先順位設定「効果」「コスト」「スピード」の軸で評価し、変革への前向きな文化醸成を重視した順位付けを行いました。- ロードマップ策定次年度以降の本格運用を見据え、早期の成功体験創出から、効率化の定着・自走化までの計画を可視化しました。

単なる外的な分析やツールの導入に留まらず、AVILENが得意とする「現場主義」による取り組みによって、学園運営の深部まで入り込み現状を可視化した点が最大の特徴です。

◆本プロジェクトにおける成果

- 徹底的な現状分析と「非効率の真因」の特定対象部門の全職員へのアンケートおよびヒアリングを通じ、現場のリアルな課題を洗い出しました。表面的な事象の裏に潜む課題を、「文化・組織・仕組み・人材・技術基盤」の5つの観点で構造化し、解決に向けた優先順位を明確にしました。- 実効性を重視した「現場共創型」のロードマップ策定現場職員との対話を通じて、各部署の専門業務における具体的な改善施策を抽出しました。AIに回答を任せきりにするのではなく、複雑な条件が絡み合う業務において職員の思考を高度化させる「実務に即したAI活用法」を具体化。現場と共に、次世代の学園運営に向けた実行可能な計画を創り上げました。＜１.部門横断的な「不要・非効率業務」の可視化と施策立案＞

アンケート等を通じて、紙への印刷・ファイリングや手計算によるWチェックといった部門横断的な課題を特定しました。これに対し、「学内アンケートフォームの設置」や「勤怠・経費ツール導入」など、早期に効果を実感できる施策を優先度順に整理しました。

＜２.多角的な施策の積み上げによる「業務余力」の最大化＞

例えば、勤怠管理ツールの導入だけでも、課長1人当たり月間約3時間、部長1人当たり月間約2.5時間の削減を見込んでいます。こうした個別の業務改善を一つひとつ着実に積み重ねることで、学園全体で大きな「業務余力」を創出します。この創出された時間を、さらなる教育・研究支援の強化や、戦略的な組織運営へと充当していきます。

＜３.AIを活用した専門業務の高度化＞

教務課におけるシラバスへ入力可能なデータ加工や、経理課における自動仕分けなど、技術要素を含む部門固有の課題に対し、外部パートナーと連携したAI活用の実行方針を策定しました。

◆本プロジェクトの舞台裏を描いた特別記事を公開中

本プロジェクトの全貌を掘り下げた、和洋学園事務局長と弊社コンサルタントの対談形式の特別インタビュー記事を同時公開いたしました。

事務局業務の徹底的な構造化から、AIを日常業務に溶け込ませるためのマインドセットの構築まで、AI変革のステップを詳述しています。

和洋学園が描く、AI変革のロードマップ

事務局に「創造的余白」を、学生に「無限の寄り添い」を。

URL：https://avilen.co.jp/ai-knowledge-article/wayo-gakuen-ai-transformation-roadmap/

◆今後の展望

本プロジェクトにより策定されたロードマップに基づき、直近では「アンケートフォームの設置」や「既存ツール活用支援」など、早期に効果を実感できる施策から順次実行に移されます。

今後は、AI活用ガイドラインの策定や人事評価の見直し等を通じて、「DXが当たり前」となる文化の醸成を加速させます。さらに、単なるデジタル化（DX）に留まらず、AIを組織の核に据えて業務・組織そのものを変革する「AX（AIトランスフォーメーション）」を強力に推進し、次世代の学園運営モデルの確立を目指します。

AVILENは、今回のロードマップ策定のような構想策定支援から、実務担当者向けのAI研修、さらには具体的なシステム実装支援まで、企業の成熟度に応じたプログラムを体系的に展開しています。今後も人材育成と実装支援の両面から、和洋学園をはじめとする組織全体のAI変革を支援してまいります。

◆ご相談・見積依頼

サービスページ

https://avilen.co.jp/org/roadmap/

資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/course/organization-dev-roadmap/form/download/

見積依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/course/organization-dev-roadmap/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社の企業（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。