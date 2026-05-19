賞金総額1,000万円のAIクリエイティブコンテスト『COLOTEK（コロテック）』、上映会・授賞式の会場が「１０９シネマズプレミアム新宿」に決定！極上の大スクリーンで次世代の才能を上映

日本コロムビアグループ株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長 佐藤俊介、本社：東京都渋谷区、以下：「NCG」）が開催するAIクリエイティブコンテスト「COLOTEK（コロテック）」において、2026年7月30日（木）に実施する最終選考通過作品のプレミア上映会および授賞式の会場が、「１０９シネマズプレミアム新宿」に決定したことをお知らせいたします。

現在作品の応募を受け付けている本コンテストは、「次の100年愛されるアニメを。」をコンセプトに、AI技術とエンタテインメントの融合によって生まれる「まだ見ぬアニメ」を日本から世界へ発信するべく、賞金総額1,000万円をご用意し、次世代の才能を発掘・支援するプロジェクトです。

今回、次世代を担う作品のプレミア上映にふさわしい舞台として、全席プレミアムシートを完備し、上質で洗練された鑑賞環境を提供する「１０９シネマズプレミアム新宿」を会場に決定いたしました。

当日のプレミア上映会では、厳正なる審査を通過したファイナリストたちの次世代AIアニメーション作品を、同劇場の誇る大スクリーンと極上の音響設備を通じて上映いたします。AI技術を活用した新しい映像表現や、クリエイターが思い描く独自の世界観、物語の魅力が、大迫力かつプレミアムな空間で圧倒的な没入感とともに披露されます。

現在、2026年6月30日（火）まで参加登録および作品提出を受け付けております。未来のエンタテインメントを創造するクリエイターの皆様の挑戦を、最高のステージをご用意してお待ちしております。

特設サイト https://colo-tek.com/(https://colo-tek.com/)

■コンテスト概要

コンテスト名：COLOTEK（コロテック）

上映会・授賞式の開催日：2026年7月30日（木）

■開催場所＜１０９シネマズプレミアム新宿＞

東京都新宿区に2023年4月14日（金）に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“１０９シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映１時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。

■コンテストへの参加方法

特設ページ（https://colo-tek.com/）より参加登録を受け付けております。

※作品提出フォームは参加登録をした方にのみご案内をさせていただきます。

提出期限： 2026年6月30日（火）23:59 まで

■参加資格

- 個人・チームいずれも参加可能（人数制限なし）- 法人・団体での参加も可能- プロ・アマ不問- 海外からの応募も歓迎- 18歳未満は保護者の同意が必要

■作品ルール

- 作品の映像表現にAIを活用したオリジナルアニメ作品- 作品尺は1分以上15分以内- 続編を想定した作品であること- 複数作品の応募可- 16:9横型／フルHD以上推奨／音声ステレオ- 日本語音声、または日本語字幕付き- 応募者自身がすべての権利を保有していること- 受賞歴のない作品であること- 未公開作品を歓迎、公開済み作品も応募可

■COLOTEK（コロテック）とは

創立115年以上の歴史を持つ日本コロムビアを傘下にもつNCGが主催する、最新AI技術と音楽を掛け合わせたクリエイティブコンテストです。近年、急速な進化を遂げるAI技術は、作曲、編曲、演奏、映像制作など、音楽業界に大きな革新をもたらしており、COLOTEK（コロテック）は、この革新的な技術を活用し、音楽とAIが融合する最先端のクリエイティブを体験できる機会を提供します。新たな才能を発見し、次世代のエンタテインメント創造に貢献します。

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AIを核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビア株式会社と、世界初の着メロを生んだ株式会社フェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AIを活用したIP創出、クリエイターエコシステム構築、AX推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

会社名 日本コロムビアグループ株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE

代表者 代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金 358,123,550 円

URL https://www.columbia.co.jp