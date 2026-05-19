熱海で人気のプリン専門店「熱海プリン」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、昨年7,000本以上を販売し、大好評を博した「ロイヤルミルクティプリン」が満を持して再登場します！とろけるような口どけと華やかな香りがたまらない人気の季節限定フレーバー。さらに来宮駅店と熱海プリンカフェ2ndでは、紅茶をテーマにした限定メニューも登場し、熱海の街が紅茶の香りに包まれます！

公式サイト： https://www.atami-purin.com/





熱海プリンに「ロイヤルミルクティプリン」が復活





熱海観光の思い出にぴったり！昨年、特に20代～30代の女性を中心に絶対的な人気を博し、夕方には売り切れる店舗が続出！そんな大好評の「ロイヤルミルクティプリン」が、今年も満を持して全店に登場します！









■ロイヤルミルクティプリン

価格 ： 500円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・ゼラチン・りんご

丁寧に煮出した上物の茶葉でつくる、口あたりなめらかでやさしい甘さのプリンは、お口いっぱいに幸福感を運びます。別添えの特別紅茶ソースが華やかな香りを引き立て、後味はすっきり爽やかです。





ロイヤルミルクティプリン





【熱海プリンカフェ2nd限定メニュー】

■ミルクティプリンプラッペ

価格 ： 790円(税込)

アレルギー： 乳成分・卵・ゼラチン

「熱海プリンカフェセカンド」では、まるで飲むデザートのような、特別なスムージーをご用意！

コク深い紅茶のスムージーに、紅茶ジュレをいっぱい合わせました。ふんわり軽やかなエスプーマと香り豊かなアッサム茶葉をトッピングした、香り高く爽やかな、贅沢な一杯。熱海観光の休憩に、ひんやりスイーツでリフレッシュしませんか？





ミルクティプリンプラッペ





【熱海プリン来宮駅店限定メニュー】

■レモンティソーダ

価格 ： 850円(税込)

アレルギー： なし

JR伊東線 来宮駅を降りたらすぐに立ち寄れる「熱海プリン来宮駅店」では、初夏にぴったりの爽快ドリンクが登場！

華やかに香るアイスティーと、シュワッと弾けるレモンソーダを合わせた、特別な今だけの限定ドリンクです。レモンジュレとフレッシュなレモン果肉を混ぜて、さっぱりとお楽しみください。熱海観光のスタートや締めくくりにぴったりです！





レモンティソーダ





■「熱海プリン」について

近年、20代30代に人気を誇る熱海。熱海の街を活性化させたいとの想いから2017年よりオープン。かつての古き良き熱海を思わせるどこか懐かしいけど新しいプリンを提供するプリン専門店です。Instagramの「#熱海プリン」投稿は現在9.4万件以上。1日最高8,000本、累計500万本以上のプリンを販売しています。メディアにも連日取り上げられ、熱海の顔となったブランドです。熱海駅前商店街の小さな1号店からスタートし、熱海エリアにコンセプトの異なる6店舗を展開しています。

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamipurin/





熱海プリンについて





●店舗

名称 ： 熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町3-14

公式サイト： https://www.atami-purin.com/

通販サイト： https://atami-purin.shop-pro.jp/

熱海プリン1号店。熱海駅から1番近い売店風スタンド。すぐ食べたい！お土産に買いたい時はここがおすすめ





名称 ： 熱海プリンカフェ2nd

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町10-22

公式サイト： https://2nd.atami-purin.com/

海に近い熱海銀座商店街にあり、フォトジェニック度No.1！お風呂をイメージしたイートインスペースで長風呂プリン





名称 ： 渚の熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市和田浜南町10-1

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

公式サイト： https://nagisa.atami-purin.com/

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN2階。ハッピーバカンスがテーマのゆったり穴場的熱海プリン





名称 ： ドライブイン 熱海プリン食堂

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀10-1

公式サイト： https://shokudo.atami-purin.com/

長浜海水浴場目の前。唯一のお食事を提供する熱海プリン。観光のお客様だけでなく地元の皆様もおもてなし









名称 ： 熱海プリン来宮駅店

所在地 ： 静岡県熱海市福道町7番18号 来宮駅構内

公式サイト： https://www.kinomiya-atami-purin.com/

駅舎をイメージした“レトロかわいい”店構え。來宮神社をイメージした限定商品を多数展開





名称 ： 熱海プリンファクトリー

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町7-17 1階

公式サイト： https://www.atamipurin-factory.com/

「レトロな大浴場」をテーマにした工房を備える店舗。店舗限定のレトロ商品ほか工房見学も可能









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/