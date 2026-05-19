「第10回 菰野ふるさと映画塾」開催決定！映像制作を通じて地域の魅力を再発見する塾生を募集

三重県菰野町の民間フィルムコミッション「ロケーション応援団菰野（略称：LOOK）」は、令和8年6月26日（金）から28日（日）の3日間、映像制作ワークショップ「第10回 菰野ふるさと映画塾」を開催いたします。





本塾は、映画やドラマのロケ誘致を通じて地域を盛り上げることを目的に、全国から集まる参加者と共に「ふるさと」をテーマにした映像作品を作り上げます。

開催の背景

本プロジェクトの原点は、2012年に瀬木直貴監督が菰野町を舞台に制作した短編映画『GOOD LUCK 恋結びの里』にあります。この映画制作をきっかけに、住民自らが地域の魅力を映像で発信する試みとして「映画塾」がスタートしました。記念すべき10回目を迎える今回も、映像制作のプロの視点を取り入れながら、参加者がレンズ越しに地域の新たな価値を見出す場を提供します。

開催概要

開催日： 令和8年6月26日（金）～6月28日（日）

会場： ホテル湯の本

募集人数： 15名（16歳以上・経験不問）

参加費：

一般：44,000円（宿泊・食事代含、税込）

学生：39,000円（高校生以上、税込）

申込みフォーム：https://ssl.form-mailer.jp/fms/9c099c30880437

応募締切： 6月10日（水）まで

【問い合わせ】

ロケーション応援団菰野（LOOK） 担当：塾長 森 豊（もり ゆたか）

電話番号：090-1478-7483

詳しくはこちら

https://www.kanko-komono.com/news/4572/

菰野町の魅力を紹介｜Oliver Coffee





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所在地: 〒510-1326 三重県三重郡菰野町杉谷2296-1

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定休日: 日曜日

電話: 070-1676-3250

Instagram：https://www.instagram.com/oliver_coffee_17/

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