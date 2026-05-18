株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、鹿島建設株式会社(本社：東京都港区、以下「鹿島建設」)の導入事例をもとに、同社におけるRPA導入・活用効果をご紹介します。

1. RPA導入・活用効果

鹿島建設様は、先進的なデジタル技術に早くから着目し、RPA・AIなどのソリューションを導入・活用することで、全社的な業務効率化や生産性向上の施策を積極的に推進しています。 当社は、RPA導入支援サービスを通して、ガイドライン策定から運用・保守、教育・サポートまで、同社に包括的なサービスを2019年から長期的に提供してきました。本稿では、RPA導入・活用支援の各フェーズでいただいたお客さま評価やフィードバックをもとに、導入・活用効果をご紹介します。 今後も引き続き、さまざまなお客さまの期待に応えるビジネスパートナーとして、技術、知識、ノウハウの蓄積・標準化を進め、価値あるサービスを提供していきます。

● ガイドライン策定 RPAの全社展開に向け、「全社的な統制の実現」、「短納期かつ低コスト」をテーマに、開発ルールや運用環境の定義など、お客さまと合意しながら徹底したガイドラインを策定しました。 ◎ お客さまの声 「統制の観点からも整理されたガイドラインを提示いただき、安心して全社展開に踏み切ることができました。」

● ナレッジサイト構築 RPA専用ポータルサイトを構築し、ユーザー同士の情報共有・ナレッジ共有を実現しました。 ◎ お客さまの声 「ユーザー同士の情報共有が活発になり、現場でのRPA活用が進みました。属人化の防止にもつながっており、有益な仕組みです。」

● RPA運用環境構築 RPAの運用環境構築では、ガイドライン策定時に大枠の内容やスケジュールを事前調整し、スムーズな導入を実現しました。 ◎ お客さまの声 「導入前から運用までの流れが明確だったため、スムーズに構築を進めることができました。管理面での負荷も軽減され、安心して運用できています。」

● 教育コンテンツの作成 現場のニーズに合わせた専用の教育コンテンツ・カリキュラムを作成し、理解度向上をサポートしました。 ◎ お客さまの声 「自社の業務に則した教育コンテンツを作成いただき、現場の理解度が向上しました。受講者からも『分かりやすい』との声があり、導入初期の不安が払拭されました。」

● シナリオ開発支援 導入効果を早期に実感いただけるよう、初期シナリオの開発支援を実施しました。 ◎ お客さまの声 「導入直後から自社の業務に即した汎用的な初期シナリオをご提供いただいたおかげで、導入フェーズにおける展開を効果的にできました。」

● RPAサポート（問合せ対応、運用・保守対応） 導入後も継続的なサポート体制を構築し、安心・迅速な運用を実現しています。 ◎ お客さまの声 「導入後のサポートも手厚く、安心して運用を継続できています。問い合わせ対応も迅速で、エラーが発生した際にも早期に改修ができています。」

● ハンズオンセミナー 実践的なハンズオンセミナーを開催し、参加者が実際に手を動かしながら学べる場を提供しました。 ◎ お客さまの声 「参加者からは『実際に手を動かしながら学ぶことができ、RPAの導入イメージをつかめた』との声が寄せられています。」

2. RPA導入支援サービスの実績と特徴

当社は、NTTデータ社のRPAツール「WinActor」において「NTT DATA RPA Partner AWARD」を3年連続受賞中のSIパートナーであることに加え、Microsoft社のRPAツール「Power Automate」においても大手ゼネコン企業や大手ECサイト運営企業、産業機械部品製造販売企業からの受注など、RPA分野のエキスパート企業です。 また、RPA導入支援に加え、RPAハイブリット導入やAIを活用した業務効率化の支援など、RPA導入のエキスパートとして、多彩なサービスを提供しています。

RPAハイブリット導入を支援

WinActorとPower AutomateのRPAそれぞれの強み・特徴を把握しているエンジニアが、業務自動化に適したRPAを見極めることで、より効果的な業務フロー・シナリオ作成などの設計を支援します。

AIを活用した業務効率化を支援

RPAにAIを追加することで、自動化する機会が大きく広がり生産性や効率性が向上し、より広範囲の業務効率化が可能になります。RPAにAIを組み合わせた業務自動化を支援します。

DX推進とサービス価値向上に貢献

お客さまの課題解決に伴走し、意思決定を支えるうえで、エンジニアの役割はますます重要になっています。RPA、AIなどの最新技術を活用しながら、お客さまとともに最適な課題解決の方法を確立し、DX推進とサービス価値向上に貢献します。

RPA導入支援詳細： https://www.needswell.com/service/rpa WinActor導入支援サービス詳細： https://www.needswell.com/solution/winactor/ Power Automate導入支援サービス詳細： https://www.needswell.com/service/rpa/power-automate ※Power Automate以外のPower Platformを構成する各種サービス（Power BI、Power Appsなど）の導入支援についてもご相談ください。 ※WinActor®はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。 ※Power Plarform、 Power Automate、 Power BI、 Power Appsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

3. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com