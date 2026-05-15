MOJOST Official Web Store [MOJOSTORE]に『魔神英雄伝ワタル』公式グッズが登場!! 2026年6月13日(土) お昼12時より販売開始!!
株式会社ライフタイム/MOJOSTが運営するOfficial Web Store
「MOJOSTORE」に『魔神英雄伝ワタル』の公式グッズが登場！
イベントやご旅行など、お出かけが更に楽しくなるようにフライトタグと
Ｔシャツをご用意しました。
この夏はワタル達と一緒にお出かけしよう！
通販サイト（MOJOSTORE）発売予定日：2026年6月13日（土）お昼12:00より
販売サイト：https://www.mojostore.net
6月7日（日）『a・chi-a・chi ファーストライブ -STEP-』LIVE会場にて先行発売予定
▼『a・chi-a・chi ファーストライブ -STEP-』イベント情報
https://www.mojost.co.jp/events/pg6211813.html
※通販開始後、イベント会場・催事会場等で販売する場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349312/images/bodyimage1】
【商品概要】
『魔神英雄伝ワタル 仲良くお出かけフライトタグ』
ご自分のバックやキャリケースに取り付けて、
お出かけ中にワタル達とはぐれない様に目印にしよう！
価格：1,800円 (税込)
サイズ：約H30 × W140 mm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349312/images/bodyimage2】
『魔神英雄伝ワタル 仲良くお出かけTシャツ』
天気が悪くて気分が載らない日でもワタル達が一緒なら大丈夫！
このＴシャツ着て、そんな気分を吹き飛ばそう！
価格：4,400円 (税込)
カラー：ブラック
サイズ：S/M/L/XL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349312/images/bodyimage3】
発売元・販売元：株式会社ライフタイム/MOJOST
お問い合わせ：MOJOSTOREお客様窓口（株式会社ライフタイム/MOJOST）
Mail：info_mojostore@mojost.co.jp
(C)?SUNRISE●R (C)?2026 LifeTime Co., Ltd. All Rights Reserved.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349312/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社ライフタイム
「MOJOSTORE」に『魔神英雄伝ワタル』の公式グッズが登場！
イベントやご旅行など、お出かけが更に楽しくなるようにフライトタグと
Ｔシャツをご用意しました。
この夏はワタル達と一緒にお出かけしよう！
通販サイト（MOJOSTORE）発売予定日：2026年6月13日（土）お昼12:00より
販売サイト：https://www.mojostore.net
6月7日（日）『a・chi-a・chi ファーストライブ -STEP-』LIVE会場にて先行発売予定
▼『a・chi-a・chi ファーストライブ -STEP-』イベント情報
https://www.mojost.co.jp/events/pg6211813.html
※通販開始後、イベント会場・催事会場等で販売する場合があります。
【商品概要】
『魔神英雄伝ワタル 仲良くお出かけフライトタグ』
ご自分のバックやキャリケースに取り付けて、
お出かけ中にワタル達とはぐれない様に目印にしよう！
価格：1,800円 (税込)
サイズ：約H30 × W140 mm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349312/images/bodyimage2】
『魔神英雄伝ワタル 仲良くお出かけTシャツ』
天気が悪くて気分が載らない日でもワタル達が一緒なら大丈夫！
このＴシャツ着て、そんな気分を吹き飛ばそう！
価格：4,400円 (税込)
カラー：ブラック
サイズ：S/M/L/XL
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349312/images/bodyimage3】
発売元・販売元：株式会社ライフタイム/MOJOST
お問い合わせ：MOJOSTOREお客様窓口（株式会社ライフタイム/MOJOST）
Mail：info_mojostore@mojost.co.jp
(C)?SUNRISE●R (C)?2026 LifeTime Co., Ltd. All Rights Reserved.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349312/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社ライフタイム
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