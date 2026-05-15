ティーガイア、【ハイプロフィルム】指紋や汚れが付きづらい傷修復機能付き上位モデル〈クリアタッチ〉フィルムを5/15（金）より順次販売開始

株式会社ティーガイア

株式会社ティーガイア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長： 知識 賢治、以下、当社）は、スマートフォン保護フィルムのオンデマンドカットを実現する次世代店舗向けフィルム加工サービス「HighProカッティングサービス」に対応した新型フィルム「ハイプロ クリアタッチ」の販売を2026年5月15日（金）より全国の取扱店（当社直営ドコモショップ他）にて順次開始します。

スマートフォンの最新機種から中古端末まで利用機種が多様化するなか、店舗は「多様なフィルムの在庫管理負担」に、お客様は「自分の機種に合うフィルムが見つからない不満」に直面しています。「HighProカッティングサービス」は、その場でフィルムをカットすることで在庫ロスを排除し、あらゆるデバイスへの対応を可能にします。

今回発売する「ハイプロ クリアタッチ」は、大好評をいただいている「ハイプロ クイックリペア」の耐衝撃吸収性、高透明、クイックリペア機能（傷修復機能）に加え、防指紋コーティングを搭載したハイプロフィルムの中でも最高品質レベルを誇るEPU素材のハイエンドモデルです。

■「ハイプロ クリアタッチ」の特長

〇汚れや指紋がつきづらい

Electroplate(電気メッキ)層と撥油コーティングでフィルム表面に指紋や汚れを軽減し、

ファンデーションなどもつきづらく、クリアで綺麗な状態を保ちます。

〇フィルム表面に傷を残さない

耐擦傷コーティングにより強い耐久性と耐傷性を備え、細かな擦傷あとであれば自動的に修復する

クイックリペア機能も搭載した傷に強いフィルムです。

〇高品質素材を採用した最上位モデル

高透明度と高耐久性を誇る高品質EPU素材を採用。

独自のプロセスにより、カット後のフィルムの変形や収縮を防ぎ、エッジを完璧にカバーします。

【商品詳細】

商品名：【プレミアムU2】ハイプロ クリアタッチ 光沢

価格：オープン価格

素材：EPU

厚さ：約0.18mm

対応機種：カッティングマシンに収録されている各種スマートフォン、スマートウォッチ等のデバイス

※本製品は各種デバイスに合わせてカットするフィルム素材です。

加工には「ハイプロ カッティングマシン」が別途必要です。

■取扱店※

・当社直営ドコモショップ

店舗一覧：

https://www.t-gaia.co.jp/shop/search?carrier_id=&carrier_id%5B%5D=7&prefecture_num=&search=(https://www.t-gaia.co.jp/shop/search?carrier_id=&carrier_id%5B%5D=7&prefecture_num=&search=)

・その他 「High Proカッティングサービス」設置店舗（順次発売予定）

※在庫状況は、店舗によって異なります。直接店舗へお問い合わせください。

■「HighProカッティングサービス」とは

「HighProカッティングサービス」は、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチなどの保護フィルムを、店舗でお客様に合わせてわずか30秒で自動カット提供できる革新的なサービスです。

従来のプレカット在庫管理の手間を大幅に削減し、よりパーソナライズされた販売体験を実現します。

携帯ショップ、中古端末ショップ、スマホリペア店舗等、様々な業態に展開しており、スマートデバイス保護の新たな形として、高付加価値・業務効率化・在庫削減を同時に実現する次世代の店頭ソリューションとして位置付けられています。

【会社概要】

会社名：株式会社ティーガイア

WEBサイト：https://www.t-gaia.co.jp/

設立：1992年2月

資本金：3,154百万円

代表者：代表取締役社長 知識 賢治

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-1-18

事業内容：（1）携帯電話等の通信サービスの契約取次、携帯電話等の販売代理店業

スマホアクセサリーの販売、卸売、その他リテール事業、決済サービス事業

(2）法人向け携帯電話の通信サービスほか各種サービスの取次と提供

各種デバイス、サービスの導入支援、運用・保守、回収