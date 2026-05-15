【新横浜プリンスホテル】雨が降ったらアニバーサリープラン半額など、雨の日限定のレストランサービスを実施

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、2026年6月1日（月）から30日（火）の梅雨の時期に合わせ、館内3つのレストランで雨の日限定サービスを実施いたします。

雨の日サービス イメージ

雨が続く梅雨の時期、天候が悪くてもホテルでの時間を楽しく過ごしていただきたいという思いから、雨が待ち遠しくなるようなお得なサービスをご用意いたしました。

トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング（41F）では、お客さまの大切な日が雨で残念な気持ちにならないよう、プロポーズ・アニバーサリープランをご予約の方対象に、ご来店中に雨が降った場合にはご利用料金を半額にいたします。シェフのこだわりのフルコースに、12本の花束とシャンパンハーフボトルがセットになったロマンチックなプランをお得にお楽しみいただけます。

プロポーズ・アニバーサリープラントップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング

日本料理 羽衣（40F）とROOF TOP BBQ BRREZE TERRACE SHINYOKOHAMA（ホテル屋上7F）では、ご利用時に雨が降った場合、次回ご来店時にお得にご利用いただけるクーポンをプレゼントいたします。

日本料理 羽衣 料理イメージ日本料理 羽衣ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA

外出を控えがちな雨の日でも、「ホテルへ行ってみよう」というきっかけになるようなサービスを提供し、お出かけ需要を促進してまいります。

雨の日限定 お得なサービス

１. アニバーサリー・プロポーズプラン（通常\60,000）半額！(トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング)

２. 次回ご利用いただける10％OFFクーポンをプレゼント！（日本料理 羽衣）

３. 次回ご利用いただけるお得なクーポンをプレゼント！（ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA）

雨の日サービス概要

◆トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼&ダイニング（41F）

【期 間】 2026年6月1日（月）～30日（火）

【時 間】 5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M.） ※7日前までのご予約制となります。

【内 容】 ご来店時に雨が降った場合、プロポーズ・アニバーサリープランの

ご利用料金を半額にいたします。

【料 金】 通常時2名さま\60,000→雨が降った場合2名さま\30,000

※料金には消費税・サービス料が含まれております。

【プラン内容】 ・シェフこだわりのフルコース ・12本のバラの花束 ・シャンパンハーフボトル

【お問合せ】 レストラン予約係 TEL:045-471-1115(受付時間 10：00A.M.～5：00P.M.)

◆日本料理 羽衣（40F）

【期 間】 2026年6月1日（月）～30日（火）

【時 間】 11:30A.M.～3:00P.M. (L.O.2:30P.M.) ／5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M.）

※休日は9:00P.M.まで（ラストオーダー8:00P.M.）

【内 容】 ご来店時に雨が降った場合、次回のご来店時にご利用いただける

10%引きクーポンをプレゼント。

【お問合せ】 レストラン予約係 TEL:045-471-1115(受付時間 10：00A.M.～5：00P.M.)

◆ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA（ホテル屋上7F）

【期 間】 2026年の関東甲信越梅雨入り発表日～梅雨明け発表日

【時 間】 平日：12:00NOON～3:00P.M. / 6:00P.M.～9:00P.M. ※3時間制

休日：10:30A.M.～1:30P.M. / 2:30P.M.～5:30P.M. / 6:30P.M.～9:30P.M. ※3時間制

【内 容】 ご来店時に雨が降った場合、次回のご来店時にご利用いただけるクーポンをプレゼント。

クーポン利用で、手ぶらプランはプラン料金\1,500オフ、

持ち込みプランは飲み放題無料にいたします。

【お問合せ】 TEL：050-5794-6660（受付時間 10:00A.M.～6:00P.M.）

※上記内容はリリース時点（5月15日）の情報であり、変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。