消費者による食品・食材評価制度『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：赤身肉用特製トヨニシソース
会社名：(有）トヨニシファーム
商品概要：肉牛生産牧場を営み、畑でにんにくを栽培し黒にんにくを製造しています。牛肉は、「豊西牛」という名前で販売しており、特徴は「赤身のおいしい牛肉」です。厚切りステーキにかけていただくのがおすすめです。このソースを開発するにあたり、一番大事にしたことは肉をさらにおいしく食べられるステーキソースにする事でした。赤身肉は焼いた際に肉汁（水分）が表面に浮き出ます。和牛の肉汁は脂の割合が高いですが、赤身肉の肉汁は水分が多いため通常のソースでは味が薄く感じます。肉汁とソースが合わさり、マリアージュすることを計算して、濃いめのパンチのあるソースに仕上げました。
住 所：北海道帯広市西3条南35-1-2
問合せ：0155-66-5301
https://toyonishifarm.co.jp
内容量：165g
販売価格：540円（税込） ※6月より648円（税込）に変更
■評価されたポイント■
・甘みとパンチのあるにんにくの香りがバランス良く美味しい
・ソースの濃厚さが赤身肉を引き立てていて良い
・自社牧場の牛肉に合わせたソースという裏付けに説得力がある
・社名でもあるブランド牛を冠にしたネーミングが好印象
・自社で栽培、熟成発酵させた黒にんにくに安心感がある
・手に取りやすい価格帯で試すことができるので良い
・「赤身肉用」の明快さと瓶容器の高級感に付加価値を感じる
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ドリーツショコラ ストロベリー
会社名：ふたみ青果株式会社
商品概要：北海道産の夏いちごにホワイトチョコレートをしみ込ませた、新感覚のドライフルーツ菓子です。市場流通が難しい小粒の夏いちごを有効活用し、地域農産物の価値向上とフードロス削減に取り組んでいます。ふたみ青果が取得した特許フリーズドライ技術により、繊細ないちごの形・香り・酸味を保ちながら、内部まで均一にチョコを浸透させる加工を実現しました。ひと口で“サクッ”とした軽い食感の後に、爽やかな酸味とホワイトチョコの甘みが広がる独特の味わいが楽しめます。地域の青果企業が培った技術で、北海道の果実に新たな用途と価値を創出する商品です。
住 所：北海道釧路市新富士6-1
問合せ：0154-51-1171
http://www.futami-seika.co.jp
内容量：50g
販売価格：1,080円（税込）
■評価されたポイント■
・北海道産夏いちごの酸味とホワイトチョコレートの絶妙なバランス
・サクッと軽快な食感と口の中でやさしくなじむ心地よい口溶け
・規格外の小粒いちごを魅力に転換したフードロス削減の姿勢
・果実の形がそのまま残り、素材の良さと安心感が伝わる仕上がり
・中身が見える窓とキューブ型の箱が愛らしい秀逸なパッケージ
・常温で持ち運びやすく、プチギフトや手土産として使いやすい
・国産素材とフリーズドライ技術を掛け合わせた独自性と新規性
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：赤身肉用特製トヨニシソース
会社名：(有）トヨニシファーム
商品概要：肉牛生産牧場を営み、畑でにんにくを栽培し黒にんにくを製造しています。牛肉は、「豊西牛」という名前で販売しており、特徴は「赤身のおいしい牛肉」です。厚切りステーキにかけていただくのがおすすめです。このソースを開発するにあたり、一番大事にしたことは肉をさらにおいしく食べられるステーキソースにする事でした。赤身肉は焼いた際に肉汁（水分）が表面に浮き出ます。和牛の肉汁は脂の割合が高いですが、赤身肉の肉汁は水分が多いため通常のソースでは味が薄く感じます。肉汁とソースが合わさり、マリアージュすることを計算して、濃いめのパンチのあるソースに仕上げました。
住 所：北海道帯広市西3条南35-1-2
問合せ：0155-66-5301
https://toyonishifarm.co.jp
内容量：165g
販売価格：540円（税込） ※6月より648円（税込）に変更
■評価されたポイント■
・甘みとパンチのあるにんにくの香りがバランス良く美味しい
・ソースの濃厚さが赤身肉を引き立てていて良い
・自社牧場の牛肉に合わせたソースという裏付けに説得力がある
・社名でもあるブランド牛を冠にしたネーミングが好印象
・自社で栽培、熟成発酵させた黒にんにくに安心感がある
・手に取りやすい価格帯で試すことができるので良い
・「赤身肉用」の明快さと瓶容器の高級感に付加価値を感じる
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ドリーツショコラ ストロベリー
会社名：ふたみ青果株式会社
商品概要：北海道産の夏いちごにホワイトチョコレートをしみ込ませた、新感覚のドライフルーツ菓子です。市場流通が難しい小粒の夏いちごを有効活用し、地域農産物の価値向上とフードロス削減に取り組んでいます。ふたみ青果が取得した特許フリーズドライ技術により、繊細ないちごの形・香り・酸味を保ちながら、内部まで均一にチョコを浸透させる加工を実現しました。ひと口で“サクッ”とした軽い食感の後に、爽やかな酸味とホワイトチョコの甘みが広がる独特の味わいが楽しめます。地域の青果企業が培った技術で、北海道の果実に新たな用途と価値を創出する商品です。
住 所：北海道釧路市新富士6-1
問合せ：0154-51-1171
http://www.futami-seika.co.jp
内容量：50g
販売価格：1,080円（税込）
■評価されたポイント■
・北海道産夏いちごの酸味とホワイトチョコレートの絶妙なバランス
・サクッと軽快な食感と口の中でやさしくなじむ心地よい口溶け
・規格外の小粒いちごを魅力に転換したフードロス削減の姿勢
・果実の形がそのまま残り、素材の良さと安心感が伝わる仕上がり
・中身が見える窓とキューブ型の箱が愛らしい秀逸なパッケージ
・常温で持ち運びやすく、プチギフトや手土産として使いやすい
・国産素材とフリーズドライ技術を掛け合わせた独自性と新規性