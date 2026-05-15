日本アニメーション株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『ちびまる子ちゃん』が起用されたTV-CMとして、「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」の新TV-CM『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇（15秒・30秒）を、5月18日（月）から全国で順次オンエア開始します。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた同シリーズは、昨年2月から放映がスタートし、プレミアムなまるちゃん役を広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役を伊藤沙莉さん、プレミアムな花輪クン役をオダギリジョーさんが演じており、今回から津田健次郎さんが花輪家の執事のプレミアムなヒデじい役として初登場します。

■新TV-CMについて

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、「人生は、ゆっくりおいしくなる。」というキーメッセージの下、国民的漫画・アニメ「ちびまる子ちゃん」の登場人物がプレミアムな大人になった世界を実写として描いたTV-CM「プレモル子ちゃん」シリーズを展開中です。 最新作のザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇では、花輪家所有の無人島にあるプレミアムな花輪クンの別荘を舞台に、プレミアムなまるちゃんたちが新しくなった「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」を楽しむ様子を描いています。一番の見どころは、プレミアムなまるちゃんたちが、花輪家の執事のプレミアムなヒデじいと久々に顔を合わせる場面です。プレミアムなヒデじいが自ら操る水上バイクで海上から姿を現すシーンや、思わぬ顔なじみとの再会を喜ぶプレミアムなまるちゃんたちのリアクション、「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」を味わうおいしそうな表情にご注目ください。

■TV-CMストーリー

ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇（30秒）

花輪家所有の無人島にある、プレミアムな花輪クン（オダギリさん）の別荘にやって来た、プレミアムなまるちゃん（広瀬さん）とプレミアムなたまちゃん（伊藤さん）。海に面したテラスから素晴らしい景色を眺める3人の後ろ姿に、「これは、プレミアムな大人になったまる子たちのお話」という津田さんのナレーションが重なります。

「さすが花輪クンの島！」「風の匂いまでオシャレだね」とはしゃいでいるプレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃん。すると、海の向こうから水上バイクでこちらに近づいてくる人の姿が見えてきます。「あれ？誰か来るよ」と指摘したプレミアムなたまちゃんに、「君たちのよく知ってる人さ」と意味深に答えるプレミアムな花輪クン。しばらくして3人の前に姿を現したのは、シルバーヘアに白ひげ、ちょうネクタイ姿がお似合いな花輪家の執事・ヒデじいでした。「ヒデじい！」と驚きの声を上げたプレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃんに対して、プレミアムなヒデじい（津田さん）が「おひさしゅうございます」と笑顔であいさつし、「ぼっちゃま、新しくなった香るエールです」と持参したアタッシュケースを開くと、その中には「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」が4本入っていました。

さっそくみんなでテラスのソファに腰掛けて乾杯し、「いい香りだね～」とほほ笑むプレミアムな花輪クン。「皆さん、大きくなられて…」と懐かしそうに目を細めるプレミアムなヒデじいに、愛想笑いを浮かべながら、思わず見つめ合うプレミアムなまるちゃんとプレミアムなたまちゃんの姿に、「あんたはむしろ若返ってるよ、と思うまる子たちであった」という津田さんのナレーションが重なります。

■撮影エピソード

今回の舞台は花輪家所有の無人島にある夏の別荘、季節は夏ということで、それぞれのキャラクターに合わせた涼しげかつ華やかなリゾートスタイルに身を包み、さっそうと現場入りしたキャストの皆さん。３人揃っての撮影は久々ながら、お互いにリラックスした表情で再会の挨拶を交わすと、ファーストテイクから息ぴったりの掛け合いを披露し、現場のムードを盛り上げていました。

「プレモル子ちゃん」シリーズの撮影に初参加となった津田さんは、シルバーヘアに白ひげ、メガネ、蝶ネクタイ姿で登場。そもそも広瀬さん、伊藤さん、オダギリさんとは共演自体が初めてということで、最初のリハーサルこそやや緊張の面持ちを浮かべていたものの、皆さんから「優しい声がヒデじいの柔らかい雰囲気にぴったり」「こんなに若々しくて素敵なヒデじいが現れるなんて」「すごくお似合いです」と温かい笑顔で迎えられ、すっかり表情も和やかに。テイクを重ねるにつれて打ち解けて、自然と会話が増えると、飲みカットの本番前には「（津田さんの）おひげにビールの泡が付いちゃいそうですね」「たしかに、そうかもしれません（笑）」というほほ笑ましいやり取りも見られました。

■TV-CM概要

タイトル ：「プレモル子ちゃん・夏の別荘／ヒデじい登場」篇（15秒・30秒） 出演 ：広瀬すず／伊藤沙莉／オダギリジョー／津田健次郎 放映開始日：5月18日（月）より順次 放送地域 ：全国

※TV-CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

広瀬すず 伊藤沙莉 オダギリジョー 津田健次郎 サントリー CM https://www.youtube.com/watch?v=8r1vpnti7MI

ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール『プレモル子ちゃん・ヒデじい登場』篇 15秒 広瀬すず 伊藤沙莉 オダギリジョー 津田健次郎 サントリー CM https://www.youtube.com/watch?v=fRPzZPnHy7c

＜「ザ・プレミアム・モルツ」ホームページ＞ http://suntory.jp/PREMIUM/

■「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉 香るエール」について

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、2025年12月下旬以降順次、パッケージおよび中味を刷新しました。「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」は、「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドこだわりの素材、当社独自の上面発酵酵母と醸造家の卓越した技術を掛け合わせることで実現した、日本人の嗜好に合う"みずみずしい香りと豊かな味わい"が特長です。 華やかな青とピンクのグラデーションで、贅沢な香りに包まれる感覚を想起させるようなパッケージにもご好評をいただいています。

【「ちびまる子ちゃん」について】

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。 1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

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＜本件に関するお問い合わせ先＞ 【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方、井上 E-mail：pr-na@nippon-animation.co.jp 画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。 「©さくらプロダクション/日本アニメーション」